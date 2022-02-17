الأمن الإيراني يعتقل مشاركين في تأبين الشاعر المعارض بكتاش آبتين

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، يوم الخميس، عددا من المشاركين في حفل تأبين الشاعر المعارض لطهران، بكتاش أبتين، الذي توفي قبل 40 يوما.

ونشرت رابطة الكتاب الإيرانيين، مساء الخميس، تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، أكدت فيها ”اعتقال وضرب عدد من الحاضرين في حفل التأبين من قبل قوات الأمن الإيراني“.

وقالت الرابطة إن من بين من المعتقلين ”ياشار تبريزي، وتينا يوسف تبار، وكامبيز نوروز زاده، ومهريار ظفرمند، وليلى مير غفاري، وفريبرز“، مشيرة إلى أنه ”تم اعتقال المزيد من الأشخاص في أجزاء مختلفة من الحفل بمقبرة مدينة شهري ري جنوب طهران“.

من جانبها، قالت الناشطة الإيرانية بوران ناظمي، في تصريحات تلفزيونية: ”لقد شاركنا في حفل تأبين الشاعر الذي قتلته السلطات الحاكمة، بكتاش آبتين“.

وأضافت ناظمي أن ”قوات من الأمن وعناصر ترتدي الزي المدني، شاركوا في قمع المحتجين“.

وتوفي الشاعر والمخرج السينمائي البارز بكتاش أبتين في مستشفى ساسان بطهران في 8 من كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا مرتين في سجن ايفين وتأخير علاجه من قبل السلطات الأمنية.

وأثارت وفاة بكتاش أبتين ردود فعل واسعة حيث هتف المشيعون في الجنازة التي أقيمت بعد يومين من وفاته، ”الموت للحكومة القاتلة“.

وفي السنوات الأخيرة، توفي عدد كبير من السجناء السياسيين والناشطين في سجون إيران بسبب الإضراب عن الطعام أو عدم الحصول على الأدوية الأساسية والعلاج الفعال، أو عدم نقلهم في الوقت المناسب إلى المراكز الطبية أو لأسباب أخرى مشبوهة.

فيما اعتبر مغردون عدم إجراء تحقيق في الوقت المناسب من قبل القضاء في إيران بشأن وفاة بكتاش آبتين، بأنها ”جريمة قتل“.

وكانت السلطات الإيرانية حكمت العام الماضي، على بكتاش، بالسجن لمدة ست سنوات بتهم مختلفة مثل ”العضوية في جمعية الكتاب الإيرانيين، وزيارة قبور معارضين أعدمتهم السلطات الإيرانية بعد الثورة عام 1988، والدعاية ضد النظام، والعمل ضد الأمن القومي“.