لو فيغارو: الأوكرانيون غير مبالين بـأخبار "الغزو" الروسي المحتمل لبلادهم

قال تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، إن الأوكرانيين لا يولون اهتمامًا كبيرًا بالتوتر، الذي تعيشه بلادهم مع روسيا، وباتوا أكثر اقتناعًا بأن التصعيد الروسي تجاه بلادهم لا ينبئ بالنسبة إليهم بانطلاق عمليات عسكرية جادة من قبل موسكو.

وسلط التقرير الضوء على الشعور بـ“اللامبالاة“، الذي يتملك الشعب الأوكراني منذ أكثر من 3 أشهر، وتحديدا منذ أن شددت روسيا الخناق على أوكرانيا من خلال حشد قواتها العسكرية بتواجد أكثر من 100 ألف جندي والكثير من المعدات العسكرية على حدودها.

وكانت المخابرات الأمريكية رجحت أن التحشيد العسكري الروسي قد ينتهي في الـ16 من شهر فبراير/شباط الجاري بهجوم مسلح على أوكرانيا، لكن ذلك لم يحدث.

وأشار تقرير ”لوفيغارو“ إلى أنه لا يزال الأوكرانيون في العاصمة كييف، كما في أي مكان آخر في البلاد، يتندرون على ما وصفته بعض وسائل الإعلام بـ ”يوم الغزو“، الذي لم يأت بعد ولا يعرف أحد متى سيكون اليوم الموعود لذلك الحدث، فقد مرت 8 سنوات منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم واستمرت في دعمها للجماعات الانفصالية في شرق أوكرانيا، ولكن الأوكرانيين لا يلقون اهتماما بتلك التطورات السياسية.

وقالت لوفيغارو إن الأوكرانيين يمارسون حياتهم الاعتيادية حيث يقوم المارة، تحت شمس الشتاء الخافتة، بأعمالهم في هدوء بعيدا عن سيناريوهات الحرب المحتملة.

وشدد التقرير على أن البعض لم يسمع حتى بـ ”يوم الغزو“، ومع أنه كل يوم يقال إن الهجمات الروسية ستبدأ، فإن الأوكرانيين يعتبرون ذلك التصعيد مسألة جيوسياسية دعائية أكثر من كونها عسكرية.

ونقلت ”لوفيغارو“ عن شاب أوكراني قوله: ”كل يوم، يقال لنا إنهم سوف يغزون أوكرانيا، ذلك يزعجني حقا، ومثل العديد من سكان العاصمة كييف توقفت عن مشاهدة الأخبار، إنها تبدو مثيرة للقلق للغاية وغير موثوقة بالمرة“.

وأضاف الشاب: ”في الأسبوع الماضي، نقلت وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية معلومات عن مصادر مجهولة داخل الإدارة والمخابرات الأمريكية تشير إلى أن روسيا قد تشن عملية ضد أوكرانيا في وقت مبكر من 16 من شهر شباط/فبراير“، لكن ذلك لم يحصل.

ويعتقد معظم الأوكرانيين أن أفضل شيء الآن هو عدم القلق إزاء ما يتم ترويجه حول الغزو الروسي، والاستمرار في الاهتمام بشؤونهم الخاصة، ويرون أن الوقت الحالي لا يستوجب التفكير أو الشعور بالخوف وعندما يحدث شيء سيقررون حينئذ ما سيفعلونه.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هدد، الأربعاء، أن بلاده ”ستدافع عن نفسها“ في مواجهة أي غزو روسي، مؤكدا مثل حلفائه الغربيين أنه لم يلاحظ تراجعا في الحشد العسكري الروسي على حدود بلاده عكس ما أعلنت موسكو.

وبعد أن شهدت تدريبات عسكرية كبرى اختبرت خلالها القوات الأوكرانية أسلحة مضادة للدبابات قدمها الغرب في ريفني غرب البلاد، اتجه زيلينسكي شرقا إلى ماريوبول قرب خط المواجهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وقال زيلينسكي مرتديا بزة عسكرية: ”لسنا خائفين من أيّ تكهّن، ولسنا خائفين من أحد (…) لأننا سندافع عن أنفسنا“.

وفي شوارع كييف، علقت العديد من الأعلام بمناسبة يوم الوحدة الذي أعلنه زيلينسكي.

وأعلن العديد من الأثرياء الأوكرانيين في خطوة رمزية عودتهم إلى البلاد بعد أن دعاهم الرئيس إلى ذلك، وزار أغنى رجل في أوكرانيا رينات أحمدوف مدينة ماريوبول وأعلن عن استثمارات فيها تزيد قيمتها عن مليار دولار عام 2022.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من مئة ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.