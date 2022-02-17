بايدن يجدد التحذير من اجتياح روسي لأوكرانيا.. وموسكو تواصل النفي

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، قبل مغادرته البيت الأبيض في زيارة قصيرة لولاية أوهايو، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا ”عال جدا“.

وقال أمام الصحافيين، إن هجوما روسيا يمكن أن يقع ”في الأيام المقبلة“، لافتًا إلى أن ”لا نية“ لديه للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ”كل المؤشرات التي لدينا (تدل على) أنهم مستعدون لدخول أوكرانيا، لمهاجمتها“.

وسبق أن حذر الرئيس بايدن مرارًا من خطر اجتياح، لكنه كان يعلن في الوقت نفسه أن فلاديمير بوتين لم يتخذ قراره في هذا الشأن.

وكثفت واشنطن من التحذيرات بهذا الشأن منذ بضع ساعات، مؤكدة أن روسيا لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت، بل تستمر على العكس بتعزيز انتشارها.

في غضون ذلك، جددت روسيا التأكيد، اليوم الخميس، أنها لا تخطط لاجتياح أوكرانيا، رغم نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي عند حدودها؛ ما يثير مخاوف لدى الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة ضد كييف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في رد على اقتراحات أمريكية لإجراء مباحثات بشأن الأمن الأوروبي: ”لن يحصل أي ”اجتياح روسي“ كالذي يعلنه منذ الخريف الماضي مسؤولون أمريكيون وحلفاؤهم، ولا يخطَط له“.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، توعدت روسيا، بالتحرك، ولو عسكريا؛ في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسية، مكررة أنها تريد انسحابا للقوات الأمريكية من وسط أوروبا وشرقها ودول البلطيق.

وكتبت الخارجية الروسية ردا على اقتراحات أمريكية بشأن محادثات حول الأمن الأوروبي، ”في غياب استعداد لدى الجانب الأمريكي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا، ستكون روسيا مضطرة إلى التحرك، وخصوصا عبر تنفيذ إجراءات ذات طابع عسكري وتقني“.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، قد قال اليوم الخميس، إن الحلف يشعر بالقلق من أن تحاول روسيا اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا، وذلك في معرض تعليقه على تقارير عن قصف عبر خط وقف إطلاق النار في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وفقًا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع استمر يومين لوزراء دفاع الحلف في بروكسل: ”نشعر بالقلق من أن روسيا تحاول اختلاق ذريعة لشن هجوم مسلح على أوكرانيا، ولا يوجد حتى الآن وضوح أو يقين بشأن النوايا الروسية“.