كييف توبخ سفير إسرائيل إثر طلب تل أبيب مساعدة روسيا لإجلاء رعاياها من أوكرانيا

استدعت أوكرانيا، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لديها؛ للتوبيخ على خلفية طلب قدمته تل أبيب إلى روسيا لمساعدتها في إجلاء الإسرائيليين من أوكرانيا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقل موقع ”والا“ العبري، عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: إن ”السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا مايكل برودسكي استُدعي، اليوم الخميس؛ لتوجيه توبيخ له في وزارة الخارجية في كييف“.

ووفق الموقع العبري، فقد لجأت إسرائيل إلى روسيا، ووسعت التنسيق معها لإجلاء المواطنين الإسرائيليين والدبلوماسيين من أوكرانيا في حال حدوث غزو.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، في وقت سابق، أن إسرائيل قدمت طلبًا لروسيا، لمساعدتها بإجلاء مواطنين إسرائيليين في حال وقوع غزو روسي لأوكرانيا.

وبحسب تصريحات لموظفين إسرائيليين كبار، فقد ”نقلت إسرائيل رسالة للحكومة الروسية، أوضحت خلالها أنها ستحتاج إلى مساعدة بإجلاء مواطنين ودبلوماسيين إسرائيليين في حال وقوع غزو محتمل لأوكرانيا“.

وفي السياق ذاته، قالت قناة ”i24 news“ الإسرائيلية، إن ”إسرائيل بعثت رسالة من هذا القبيل إلى روسيا، تشير إلى أن إسرائيل تأخذ بجدية كبيرة سيناريو غزو روسي شامل لأوكرانيا يمكن أن يصل إلى احتلال البلاد“.

وأكدت القناة أن ”المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفتس هو من نقل الرسالة، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، والتي تأتي استمرارًا لسلسلة اتصالات أجرتها إسرائيل حول الموضوع الأسبوع الجاري“.

من جانب آخر، قال موظف إسرائيلي كبير إن ”إسرائيل تسعى في حالة غزو روسي لأوكرانيا إلى أن تكون لها طرق لإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين والدبلوماسيين برا عن طريق دول الجوار، أو عن طريق الجو“.

وأوضحت أنه ”غادر حوالي 3000 إسرائيلي فقط من أوكرانيا لإسرائيل، بينما تشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين ما زالوا في أوكرانيا“.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إسرائيلية، أن إسرائيل أقامت ممثلية دبلوماسية بديلة لها في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، وذلك بالقرب من الحدود مع بولندا.

بينما قالت ذات التقارير، إن هذه الخطوة الإسرائيلية جاءت ضمن خطوة جهزتها وزارة الخارجية لإجلاء مواطنين إسرائيليين عن طريق اليابسة إلى كل من: بولندا، رومانيا، مولدوفا، هنغاريا وسلوفاكيا، وقد بدأت اتصالات مع هذه الدول.

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في أوكرانيا على العودة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

ووجه بينيت، في تصريحات صحفية، دعواته للإسرائيليين في أوكرانيا، بعدم المجازفة بمخاطر غير ضرورية.

وأعربت إسرائيل أكثر من مرة عن أملها بنجاح المساعي الأوروبية في نزع فتيل التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

من جانب آخر، أعرب السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا مايكل برودسكي، في وقت سابق، عن أمله في أن ينصاع جميع الإسرائيليين لتعليمات وزارة الخارجية بضرورة مغادرة أوكرانيا في ظل التوتر المتزايد مع روسيا.