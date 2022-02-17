روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي بارتل جورمان وواشنطن تهدد بالرد

أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، بأن السفارة الأمريكية في موسكو قالت إن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارتل جورمان.

وذكرت السفارة أن الخارجية الروسية طلبت مغادرة نائب السفير الأمريكي بارتل جورمان، منددة بالتصعيد على خلفية الأزمة المتعلقة بأوكرانيا.

واعتبرت السفارة الأمريكية في موسكو أن قرار طرد نائب السفير الأمريكي بارتل جورمان من روسيا خطوة سيتم الرد عليها من أمريكا.

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية لوكالة ”فرانس برس“: ”ندعو روسيا إلى وقف عمليات طرد دبلوماسيين أمريكيين، بدون أساس“ و“ندرس ردنا“.

ويأتي هذا الإعلان فيما سلمت موسكو للتو السفير الأمريكي جون سوليفان ردها الخطي على اقتراحات واشنطن بشأن الأمن في أوروبا، وفيما اتهمت الحكومة الأمريكية روسيا بالاتجاه نحو ”اجتياح وشيك“ لأوكرانيا.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تسلمت رد روسيا على مقترحات واشنطن الأمنية، اليوم الخميس، بعد تسليمها للسفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان.

كما يأتي الإعلان عن تلك الخطوة الروسية فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا ”عال جدا“، وأن الهجوم بات وشيكا، وقد يكون خلال أيام.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، إن هذا الطرد ”مجاني، ونعتبر أنه يشكل تصعيدا“، مضيفا أن بارتل جورمان كان لديه ”تأشيرة سارية، وفترة عمله لم تنته بعد“.

وأضاف: ”الآن وأكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يكون لبلادنا الطاقم الدبلوماسي اللازم في المكان لتسهيل التواصل بين حكوماتنا“.

وقال: ”نلاحظ أن إجراءات روسيا نقلت بعثة الولايات المتحدة في روسيا إلى مستويات من الموظفين أقل مما هي بالنسبة للبعثة الروسية في الولايات المتحدة“، فيما تقوم القوتان المتنافستان منذ فترة طويلة بأعمال طرد وطرد مضاد لدبلوماسيين؛ على خلفية تدهور مستمر في علاقاتهما.

وتطالب روسيا بعدم السماح بانضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، وهو أمر ترفض واشنطن وبروكسل حتى الآن تقديم وعود بشأنه.

وأكدت سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن مجددا، اليوم الخميس، أن بلادها ترغب في العضوية.

وقالت السفيرة أوكسانا ماركاروفا في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، إن ”عضوية الأطلسي هدفنا، ونحن نعمل ليل نهار لتحقيقه“.