تقرير: الجمهوريون في أمريكا يرفضون إعطاء ضمانات لإيران في أي اتفاق نووي

رفض المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بشدة اقتراح إيران بإعطائها ضمانات من الكونغرس بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه.

وذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن 175 من أعضاء مجلس النواب بعثوا، الأربعاء، رسالة إلى الرئيس جو بايدن يقولون فيها: ”سننظر إلى أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا ولا يتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصديق عليه كمعاهدة – بما في ذلك أي اتفاقات وكافة الاتفاقات السرية المبرمة مع إيران بشكل مباشر أو على هوامش المحادثات الرسمية – باعتباره غير ملزم“.

وأشارت إيران، والولايات المتحدة، الأسبوع الجاري، إلى أن المفاوضات التي بدأت، في نيسان/ أبريل الماضي، بدأت تقترب من نهايتها، بحسب ما أورده موقع ”إيران إنترناشيونال“ الإيراني.

ودعا الجمهوريون بايدن مرارًا إلى العودة إلى اتفاق العام 2015، منذ أن أعلنت الإدارة عزمها على إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب العام 2018.

وتصر إيران على أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب أحادي الجانب كان انتهاكًا يمكن تكراره في المستقبل، ويجب على الولايات المتحدة تقديم ”ضمانات“ بأنه لن يحدث مرة أخرى، فيما جادل فريق بايدن بأنه وفقًا لدستور الولايات المتحدة لا يمكن للرئيس الحالي التحدث نيابة عن رئيس أمريكي مقبل، ولن يُعتبر مثل هذا الضمان ملزمًا.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية، الأربعاء، أن إيران تريد أن ترى ”بيانًا سياسيًا“ من الكونغرس الأمريكي يؤيد بشكل أساس أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا، ويتعهد بعدم إعادة فرض عقوبات على طهران.

وقال المشرعون في رسالتهم لبايدن والتي نشرها ”تلفزيون إيران الدولي“ ومقره في لندن: ”بصفتنا ممثلين منتخبين بحسب الأصول للمواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.. نشعر بأننا مضطرون لتذكيرك بأنه ليس لديك القدرة على تقديم أي ضمان من هذا القبيل“.

وأضافت الرسالة: ”في الواقع، إذا أبرمت اتفاقًا مع المرشد الأعلى لإيران دون موافقة رسمية من الكونغرس، سيكون مؤقتًا، وغير ملزم، وسيواجه نفس مصير الاتفاق السابق“.

ووضعت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين شروطًا صارمة أخرى والتي إذا أخذتها إيران على محمل الجد، فلن توافق أبدًا على إبرام اتفاق.

وتضم تلك الشروط موافقة طهران على تفكيك كافة قدرات تخصيب اليورانيوم لديها، وهو أمر لم تقبل به في اتفاقية 2015 الأصلية، إضافة إلى تدميرها معظم صواريخها الباليستية.