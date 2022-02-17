حلف الأطلسي: روسيا قد تختلق ذريعة لغزو أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن الحلف يشعر بالقلق من أن تحاول روسيا اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا، وذلك في معرض تعليقه على تقارير عن قصف عبر خط وقف إطلاق النار في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وفقًا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع استمر يومين لوزراء دفاع الحلف في بروكسل: ”نشعر بالقلق من أن روسيا تحاول اختلاق ذريعة لشن هجوم مسلح على أوكرانيا، ولا يوجد حتى الآن وضوح أو يقين بشأن النوايا الروسية“.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن ”بلاده لا تريد حربًا في أوروبا“.