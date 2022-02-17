تقرير: السياسات الاقتصادية اليمينية تعمق الأزمات داخل الائتلاف الإسرائيلي

أفادت قناة ”أخبار 12“ العبرية، اليوم الخميس، بأن حكومة نفتالي بينيت، تجد صعوبات في مباشرة جدول أعمالها اليومي بشكل متدفق؛ في ظل أزمة جديدة مع ”القائمة العربية الموحدة“ عنوانها البرنامج الاقتصادي للحكومة.

ورأت القناة، في تقرير لها، أن الحزب الذي يقوده النائب منصور عباس ”يضع مطبات في طريق الائتلاف“، مضيفة أن ”البرنامج الاقتصادي للحكومة يصطدم أيضا بحملة شرسة تقودها المعارضة“.

لكن القناة العبرية أشارت أيضا إلى حالة من الاحتقان داخل أحزاب اليسار الائتلافية؛ على خلفية البرنامج الاقتصادي، الذي فشل في تلبية متطلبات المجتمع، وفشل في صد موجة الغلاء التي تركت مليوني إسرائيلي تحت خط الفقر.

الورقة الوحيدة

ونقلت القناة عن مصادر ائتلافية، لم تسمها، قولها إن ”القائمة العربية الموحدة“ تسعى منذ فترة لتمرير خطوات اقتصادية تتعلق بمنطقة النقب، مثل مشروع القانون الخاص بتقديم تسهيلات ضريبية لسكان القرى المهمشة هناك، وليس فقط المستوطنات التي تتمتع بوضع قانوني منتظم.

كما سعت لدفع الحكومة للمصادقة على الخطة الخمسية الخاصة بالمجتمع البدوي، وتخصيص موازنة تقدر بقرابة 5.2 مليار شيكل لتنميته.

وأكدت أن محاولات ”القائمة العربية الموحدة“ تصطدم بمعارضة حادة من جانب أحزاب بالائتلاف؛ تسببت على سبيل المثال في إسقاط مشروع قانون تقدمت به النائبة إيمان خطيب ياسين، بشأن التسهيلات الضريبية، أمام اللجنة الوزارية للتشريع.

وينضم سقوط هذا القانون إلى قانون المواطنة، الذي تم تمريره مؤخرا، وسط انتقادات حادة من قبل ”القائمة العربية الموحدة“ التي ترى أن الائتلاف يتجاهل مطالبها ولا يضعها بالحسبان، وفق القناة.

ونوهت إلى أن ردة فعل ”القائمة الموحدة“ تمثلت في محاولة استغلال الورقة السياسية الوحيدة التي تمتلكها، لممارسة ضغوط على الحكومة، أي ورقة مقاطعة جلسات التصويت على مشاريع قوانين الحكومة.

وأشارت إلى أن الحزب العربي أصدر تعميما لنوابه، بأن يقاطعوا لمدة أسبوع جلسات التصويت، وفق ما يراه الحزب، ومن ثم قررت الحكومة بدورها إرجاء التصويت على عدد من مشاريع القوانين طوال هذه الفترة.

شراكة حقيقية

وليس هذا فقط، فقد صوتت ”القائمة العربية الموحدة“ لصالح مشروع قانون قدمه النائب المعارض أيمن عودة، زعيم ”القائمة العربية المشتركة“، والذي طالب بإقامة مستوطنة جيدة، إلا أن عودة فشل في تمرير القانون بصفة عامة.

وبيّنت أن هناك حالة من الغموض حاليا بشأن موقف ”القائمة الموحدة“ خلال الفترة المقبلة، وكيف سيكون موقف هذا الحزب من مشاريع القوانين الحكومية التي ستطرح للتصويت.

وأوضحت أن ”الحزب العربي بزعامة منصور عباس يؤكد أن هدفه ليس مقاطعة التصويت بصفة عامة، ولكنه يريد تحقيق توافق، مضيفة أن هناك تقدم بالفعل بالنسبة للخطة الخمسية للمجتمع البدوي، بيد أن مسألة التسهيلات الضريبية لم تحدث رغم إجراء حوار في هذا الصدد“.

ونقلت عن عضو الكنيست عباس قوله: ”نحن نصوت على قوانين تعد من وجهة نظرنا صعبة، لقد قاتلنا كثيرا وفعلنا ذلك، وحين يكون هناك خلاف، نقوم بالتنسيق مع الائتلاف“.

وتابع أنه يريد شراكة حقيقية، وتقديم خدمات جيدة لكل مواطني إسرائيل، يهود أم عرب، ”لكن لدينا أيضا كحزب أمور يجب أن تنفذ، الحياة ليست قانون الكهرباء فحسب، لدينا ملفات متنوعة، ولن نجلس مكتوفي الأيدي“، على حد قوله.

السياسات الاقتصادية

ولم تتغافل القناة عن عامل آخر من عوامل التوتر داخل الائتلاف، على صلة بالخطة الاقتصادية للحكومة، إذ أكدت أن اجتماعا طارئا عقد، اليوم الخميس، بمبادرة النائبين من حزب ”العمل“ اليساري الائتلافي، نعاما لازيمي، عضو اللجنة المالية بالكنيست، ورئيس اللجنة التشريعية جلعاد كريف.

وشهد الاجتماع الطارئ، الذي عقد بمشاركة مسؤولين من ذوي الصلة وشخصيات أكاديمية ونشطاء المجتمع المدني، انتقادات حادة ضد الحكومة، بشأن الخطة الاقتصادية، والأزمة الراهنة بشأن موجة الغلاء التي تضرب البلاد.

ونقلت القناة عن النائبة لازيمي أن ”الخطة الاقتصادية التي عرضت الأسبوع الماضي أبعد بكثير من تطلعات المجتمع الإسرائيلي، الذي يحتاج إلى سبل لمواجهة أزمة الغلاء“.

وشنّت النائبة هجوما ضد ما أسمتها ”السياسات الاقتصادية اليمينية“، وقالت إنها ”تسببت في بقاء مليوني إسرائيلي تحت خط الفقر، وأصبح عليهم المفاضلة بين إذا ما كانوا سيأكلون أم سيشترون الدواء“.

ورأت أن الحلول التي ستوفر استجابة سريعة للأزمة تتلخص في ”رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل في الساعة، ومعالجة ظاهرة الاحتكار بغية خفض الأسعار وليس فقط عدم زيادتها، فضلا عن توسيع الخدمات الاجتماعية التي يتم تجاهلها، وفرض رقابة صارمة على السلع الأساسية“.

لسنا دمى

وأجرت الصحفية دافنا ليئيل، من القناة، حديثا مع رئيسة الكتلة الائتلافية بالكنيست، النائبة عيديت سيلمان، من كتلة ”يمينا“، والتي أخبرتها أن حالة من الإحباط تنتاب الائتلاف حاليا، وأن الأسبوع الماضي كان الأصعب.

وعللت ذلك بالحملة ”المجنونة“ التي تشنها المعارضة، فضلا عن الأزمات مع ”القائمة الموحدة“، التي اعتبرت أنها تتسبب في ضجة متعمدة، مضيفة: ”إننا لسنا ائتلافا من الدُمى، لدينا هنا أناس يحملون أجندة واضحة، ويقاتلون من أجلها، ونحن أيضا لدينا أجندة“.

وانتقدت موقف ”القائمة الموحدة“ بشأن مقاطعة جلسات التصويت، ووصفته بـ ”الخطير“، وطالبت بمعالجة هذا الوضع، مضيفة: ”أنا قلقة بشأن الانضباط داخل الائتلاف كرئيسة له، لذا هذا الأمر يزعجني حتى بشكل شخصي، لا يمكن أن يجذب كل شخص الأمور بالاتجاه الذي يريد، هكذا لا ينبغي أن تكون الأمور“.

وذهبت سيلمان إلى أن الائتلاف في حاجة للعمل بشكل منسق، لافتة إلى وجود صعوبات حقيقية مثل كل ائتلاف، ”لكن لدينا هنا صعوبات جوهرية“.