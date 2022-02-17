رئيس بيلاروسيا: مستعدون لاستقبال "أسلحة نووية" في حال وجود تهديد غربي

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، حليف موسكو، اليوم الخميس، أن بلاده ستكون على استعداد لاستقبال ”أسلحة نووية“ في حال وجود خطر من قبل الغربيين، في ظل اشتداد الأزمة حول أوكرانيا.

وقال لوكاشنكو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البيلاروسية، ”إذا اقتضت الحاجة.. سننشر أسلحة نووية، لا بل أسلحة نووية فائقة، أسلحة واعدة، دفاعا عن أراضينا“.

وكانت روسيا وبيلاروسيا قد بدأتا في العاشر من الشهر الجاري، تدريبات عسكرية مشتركة تستغرق 10 أيام، وسط مخاوف مستمرة من غزو روسي لأوكرانيا.

وأمس الأربعاء، أكدت بيلاروسيا، أن جميع الجنود الروس المتواجدين على أراضيها في إطار المناورات العسكرية الواسعة النطاق، سيغادرون البلاد مع الانتهاء المرتقب لهذه التدريبات في العشرين من شباط/فبراير الجاري، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، في مؤتمر صحفي ”لن يبقى جندي روسي واحد، ولا قطعة واحدة من المعدات العسكرية في بيلاروس بعد إجراء المناورات مع روسيا“، في وقت زاد فيه هذا الانتشار العسكري المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وتعد بيلاروسيا حليفا وثيقا لموسكو، كما تربطها حدود جنوبية طويلة مع أوكرانيا. ووصفت الولايات المتحدة تلك التدريبات، التي يعتقد أنها أكبر انتشار لروسيا في بيلاروسيا منذ الحرب الباردة، بأنها ”خطوة تصعيدية“.

وجاءت تصريحات لوكاشنكو، في وقت تبادلت فيه أوكرانيا وروسيا، الاتهامات بشأن انتهاك اتفاقات الهدنة في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لموسكو.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن ”روسيا تنتهك اتفاقات وقف إطلاق النار بموجب اتفاقات مينسك“، وذلك بعدما اتهمت كييف في وقت سابق الانفصاليين المدعومين من موسكو بقصف قرية.

وكتب كوليبا على تويتر، قائلا ”تضررت البنية التحتية المدنية. ندعو جميع الشركاء إلى الإدانة السريعة لهذا الانتهاك الخطير لاتفاقات مينسك من قبل روسيا وسط وضع أمني متوتر بالفعل“.

من جانبه، أعرب الكرملين عن قلقه الشديد بشأن تصاعد العنف في شرق أوكرانيا، معربا عن أمله في أن ”يستخدم الغرب تأثيره على كييف لمنع المزيد من التصعيد“.

ونفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين صحة تقارير أشارت إلى غزو روسي محتمل لأوكرانيا، لكنه قال إن بلاده ”تراقب الوضع عن كثب في منطقة دونباس“ الخاضعة لسيطرة المتمردين في الدولة السوفيتية السابقة.