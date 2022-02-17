رويترز: سماع دوي قصف قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا

قال شاهد لرويترز إن دوي قصف مدفعي سُمع اليوم الخميس بالقرب من مطار دونيتسك وقرية إلينوفكا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة المتمردين المدعومين من روسيا.

سماع دوي قصف مدفعي اليوم الخميس بالقرب من مطار #دونيتسك وقرية إلينوفكا شرق #أوكرانيا، الخاضع لسيطرة المتمردين المدعومين من #روسيا. وتبادل المتمردون والقوات الأوكرانية الاتهامات بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار واستخدام أسلحة ثقيلة#إرم_نيوز #Ukraine #Donetsk pic.twitter.com/7u4nZzcWk2 — إرم نيوز (@EremNews) February 17, 2022

وتبادل المتمردون والقوات الحكومية الأوكرانية الاتهامات اليوم الخميس بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار واستخدام أسلحة ثقيلة، منها قذائف المورتر والمدفعية.

واتهم الجيش الأوكراني القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا الخميس، بإطلاق قذائف على قرية في منطقة لوهانسك أصابت روضة أطفال.

وقال الجيش إنه لم تقع إصابات.

الجيش الأوكراني يُعاين الأضرار لما قال إنه قصف من قبل المتمردين المدعومين من روسيا أصاب روضة أطفال في منطقة لوهانسك#إرم_نيوز #Ukraine #UkraineConflict #Donetsk #Donbass pic.twitter.com/lxWa5KiJXL — إرم نيوز (@EremNews) February 17, 2022

واتهم انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا في وقت سابق القوات الحكومية بفتح النار على أراضيهم أربع مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقالوا إنهم يحاولون معرفة ما إذا كان أي شخص قد أصيب أو قُتل.

ونقل تقرير لوكالة الإعلام الروسية، عن ممثلين لجمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد القول ”إن قوات أوكرانية استخدمت قذائف مورتر وقاذفات قنابل يدوية ومدفعا رشاشا اليوم“.

دوي قصف في إقليم #دونيتسك شرق #أوكرانيا، الخاضع لسيطرة المتمردين المدعومين من #روسيا وسط اتهامات متبادلة بين المتمردين والقوات الحكومية الأوكرانية بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار واستخدام أسلحة ثقيلة، منها قذائف المورتر والمدفعية#إرم_نيوز #Ukraine #UkraineConflict #Donetsk pic.twitter.com/XmVctUEJNa — إرم نيوز (@EremNews) February 17, 2022

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء عن ممثلين لمنطقة لوهانسك في مجموعة مراقبة وقف إطلاق النار الأوكرانية الروسية القول إن ”القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت بصورة فجة نظام وقف إطلاق النار، مستخدمة أسلحة ثقيلة تنص اتفاقيات مينسك على ضرورة سحبها“.

وتحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وتطالب حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ بعدم قبول كييف عضوا به. ويهدد الغرب موسكو بعقوبات جديدة إذا هاجمت أوكرانيا، فيما تنفي روسيا التخطيط لأي هجوم.

وشهدت السنوات الأخيرة عمليات إطلاق نار متقطعة من كلا الطرفين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، لكن أي تصعيد للصراع المستمر منذ سنوات مع انفصاليي دونباس يمكن أن يذكي نيران التوتر بين روسيا والغرب.

وكانت روسيا، قد أعلنت الثلاثاء، أن جزءا من قواتها المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة إلى ثكناتها، غير أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قال أمس الأربعاء، إن ”صور الأقمار الاصطناعية تؤكد عدم سحب روسيا لقواتها من حدود أوكرانيا“.

وأضاف: ”معلومات المخابرات لدينا تم تأكيدها بالفعل من مصادر مفتوحة، من خلال صور التقطتها أقمار اصطناعية تجارية“.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشر على انسحاب القوات الروسية من مواقعها قرب حدود أوكرانيا بل إن موسكو تحرك وحدات مهمة لتكون أقرب من المنطقة.

وذكر بلينكن لتلفزيون ”إم.إس.إن.بي.سي“: ”هناك فرق بين ما تقوله روسيا وما تفعله. لم نر أي انسحاب لقواتها. ما زلنا نرى وحدات مهمة تتحرك نحو الحدود وليس بعيدا عنها“.

وأضاف: ”ما نحتاج لرؤيته هو العكس تماما. نريد أن نرى هذه القوات تتحرك بعيدا“.