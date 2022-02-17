خامنئي: "إيران ستواصل تطوير قدراتها النووية السلمية"

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، إن بلاده ”ستواصل تطوير قدرات نووية سلمية للحفاظ على استقلالها“، وسط محادثات بينها وبين القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف خامنئي، في كلمة نقلها التلفزيون ”سنحتاج عاجلاً أم آجلاً إلى طاقة نووية سلمية. إذا لم نسع لتحقيق ذلك.. فسيتضرر استقلالنا“.

ومضى يقول إن ”إيران لم تسع قط لحيازة أسلحة نووية، مثلما زعم من أشار إليهم بأعداء الجمهورية الإسلامية“، على حد تعبيره.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ”في خضم المراحل النهائية“ من المحادثات النووية مع إيران، فيما أكدت الأخيرة التوصل لاتفاق بات ”قريبا“.

وأضاف برايس للصحفيين، مشيرا إلى الاتفاق النووي: ”هذه في الحقيقة، المرحلة الحاسمة التي سيكون عندها بمقدورنا تحديد ما إذا كانت العودة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا“.

في المقابل، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني على ”تويتر“، الأربعاء، إننا ”بعد أسابيع من المحادثات المكثفة بتنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق، ولا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء“.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال في وقت سابق، إنه ”لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية سوى أيام، لكن الأمر الآن بيد طهران لاتخاذ القرار السياسي“.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، الأسبوع الماضي، بعد توقف دام عشرة أيام.

وترمي المحادثات الجارية في فيينا للتوصل إلى اتفاق يعيد كلا من واشنطن وطهران للالتزام بمفاعيل خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في فيينا في 2015 لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

وأعلنت إيران، الأربعاء، أنها تريد ”إعلانا سياسيا“ من الكونغرس الأمريكي تتعهد فيه الولايات المتحدة بعودتها إلى الاتفاق النووي وتطبيقه.