روسيا تبدأ تدريبات عسكرية في بحر قزوين.. وتسحب عتادا عسكريا من القرم

أعلنت روسيا اليوم الخميس، أن قواتها بدأت تدريبات عسكرية في بحر قزوين، بالتزامن مع مواصلة سحب جنود وعتاد عسكري روسي من جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن نحو 20 سفينة حربية بدأت تدريبات في بحر قزوين الخميس، في إطار مناورات عسكرية أوسع تشمل معظم قواتها البرية والبحرية.

ويحظى النشاط العسكري الروسي باهتمام عالمي وسط مواجهة بين موسكو والغرب، بشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

من جانبها، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو واصلت سحب القوات والعتاد من شبه جزيرة القرم اليوم الخميس، مع مغادرة قطار آخر يحمل عتادا عسكريا شبه الجزيرة بعد استكمال التدريبات هناك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن ”قطارا عسكريا ينقل بصورة خاصة تجهيزات عسكرية تابعة لوحدات المدرعات في المنطقة العسكرية الغربية في طريقه إلى قاعدة انتشارها الدائم بعد انتهاء المناورات المخطط لها“.

وتقول روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 ، إنها تسحب وحدات من المناطق المتاخمة لحدود جارتها، لكن كييف والغرب يقولان إنه لا يوجد لديهما دليل على ذلك.

وحشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود جارتها، لكنها تنفي التخطيط لشن هجوم.

وقالت روسيا هذا الأسبوع، إن بعض وحداتها أكملت تدريبات في مناطق متاخمة لأوكرانيا وعادت إلى قواعدها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، مقطع فيديو قالت إنه يظهر قوات ومعدات عسكرية من قوة دباباتها الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية وهي تعود إلى قواعد انتشارها الدائمة بعد تدريبات.

وقالت الوزارة إن الدبابات والعربات المدرعة ستقطع حوالي ألف كيلومتر عبر خطوط السكك الحديدية.

فيما قالت شركة أمريكية خاصة، إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن روسيا سحبت عتادا عسكريا من مناطق قرب أوكرانيا، لكن عتادا آخر وصل إلى هناك وإن روسيا لا تزال لديها الكثير من القوات والعتاد بالقرب من جارتها السوفييتية السابقة.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها العام 2014 حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.