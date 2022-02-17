بريطانيا: بوتين قد يطيل أمد أزمة أوكرانيا لأشهُر

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”قد يطيل أمد أزمة أوكرانيا لأشهر“ في محاولة لتحدي الوحدة الغربية.

وكتبت تراس في صحيفة ”ديلي تلغراف“ تقول ”لا توجد دلائل في الوقت الحالي على أن الروس ينسحبون من المناطق الحدودية قرب أوكرانيا“.

وأضافت ”يجب ألا تكون لدينا أوهام، فروسيا قد تطيل أمد الوضع لفترة أطول كثيرًا في خدعة جريئة لقضاء أسابيع أخرى إن لم يكن أشهرا في تخريب أوكرانيا وتحدي الوحدة الغربية“.

من جانبه؛ ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس، أن أوكرانيا تسير على طريق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن لندن أوضحت للكرملين أن سياسة الحلف بضم أعضاء جدد لن تتغير.

وقال بن والاس للصحفيين في مقر الحلف ببروكسل ”لا نزال منظمة ذات باب مفتوح.. لقد أوضحت للكرملين أن الدول تختار حلف الأطلسي وليس العكس“.

وأضاف والاس، أن حلف الأطلسي كان محقا في الرد على ما وصفه بحشد 150 ألف جندي روسي على حدود روسيا بالقرب من أوكرانيا. وقال ”هذا تحد حقيقي لاستقرار أوروبا“.

من ناحية أخرى، قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي اليوم الخميس، إن بلاده أنهت أنشطة التدريب العسكري في أوكرانيا وإن القوات البريطانية الوحيدة المتبقية هناك موجودة لحماية السفيرة.

وزودت بريطانيا أوكرانيا بأسلحة دفاعية وتدريب أفراد.

وقال هيبي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”داخل أوكرانيا نفسها، هناك قوة صغيرة متبقية لأغراض حماية السفيرة وفريقها“.

وأضاف ”أوقفنا خلافا لذلك جميع أنشطتنا التدريبية للأوكرانيين، وكنا واضحين جدا طوال الوقت بأنه لن يكون هناك تدخل بريطاني في أي صراع في أوكرانيا“.

وقال هيبي إن الغرب يدخل فترة جديدة من المنافسة مع روسيا قد تستمر لأكثر من جيل.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع إذاعة (إل.بي.سي) عما إذا كان التهديد المستمر بغزو روسي لأوكرانيا يبدو وكأنه عودة إلى حقبة الحرب الباردة، قال هيبي ”سواء كان (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يغزو أم لا، أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون واضحين أننا ندخل فترة جديدة من المنافسة الحادة مع روسيا قد تستمر لجيل أو أكثر“.