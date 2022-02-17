تقرير: أوروبا بحاجة لنظام أمني جديد دون حماية أمريكية

رأى مركز أبحاث دفاعي أمريكي متخصص أن ”أوروبا باتت بحاجة إلى إنشاء نظام يضمن أمنها على المدى الطويل دون الحماية الأمريكية، التي باتت تشكل خطراً على مستقبلها“.

وأشار مركز ”ديفينس بريوريتي“ في دراسة شهرية، الأربعاء، إلى أنه ”تقع على عاتق الأوروبيين أنفسهم مسؤولية تطوير نظام جديد لقارتهم، وذلك سيتيح لهم اكتساب سيطرة أكبر على مستقبلهم وسيكونون، خصوصاً، أكثر استعداداً للدفاع عن أنفسهم بمجرد انتقال تركيز الولايات المتحدة ومواردها العسكرية إلى شرق آسيا“.

وقالت الدراسة: ”حالياً، يناسب الوضع الراهن الأوروبيين، ويبدو من غير المرجح أن يتغير، لأن الإجماع في أمريكا لا يزال قائما بأنه يجب الحفاظ عليه، وقد يعتقد الأوروبيون حتى أن الجمع بين التزام الولايات المتحدة بالأولوية وانشغالها بالمصداقية سيضمن استمرار الالتزام الدفاعي الأمريكي“.

وأضافت:“مع ذلك، قد يكون هذا رهانًا محفوفًا بالمخاطر على المدى الطويل.. ولكن السؤال المطروح على الأوروبيين هو ما إذا كان بإمكانهم الاعتماد إلى أجل غير مسمى على الترتيب المفضل لديهم، بالنظر إلى أن الأولويات بالنسبة للولايات المتحدة قد تتغير استجابة للتغيرات الجارية في قوة التوازن العالمية“.

ولفتت الدراسة إلى أن ”تقليل أو إلغاء تكاليف الدفاع عن أوروبا سيوفر أموالًا لواشنطن تصل لـ 80 مليار دولار سنويًا، ويمكن استخدامها من قبل الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالدفاع في أماكن أخرى ومعالجة المشكلات المتفاقمة على الجبهة الداخلية“.

وقالت: ”إذا أظهرت أوروبا قدرة على الدفاع عن نفسها، فستحصل واشنطن على مساحة أكبر لإعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية.. والحقيقة أن الادعاء بأن التكاليف التي تتحملها الولايات المتحدة ليست كبيرة جدا يتجاهل النقطة الرئيسية وهي ان أوروبا لا تفتقر إلى الموارد اللازمة للدفاع عن النفس“.

ونبهت الدراسة إلى أن ”هناك اعتراضين شائعين على فكرة الاستقلال الاستراتيجي والأمني الأوروبي، وهما أنه دون التزام دفاعي أمريكي ستعود أوروبا إلى الانقسام، بل وحتى الصراع، وأن العدد الكبير من الدول الأوروبية سيفسد التعاون الإقليمي في مجال الأمن“.

وقالت: ”لكن عدم الاستقرار في أوروبا، رغم أنه احتمال، ليس سوى نتيجة واحدة يمكن تصورها.. فالاعتماد المتبادل الواسع داخل أوروبا، إذ اقتربت الصادرات داخل الاتحاد الأوروبي من 300 مليار دولار في عام 2020، واحتضان القارة للديمقراطية، والاتحاد الأوروبي المتماسك.. ستساعد على منع الصراع وتسهل التعاون“.

وأوضحت الدراسة أن الأزمة الأوكرانية تشير إلى أنه ”حتى التحركات التدريجية لإنهاء الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا ستكون خطيرة. والدرس الذي يجب استخلاصه هو أن المواجهة كانت أكثر أهمية لأمن أوروبا من أمن الولايات المتحدة“.

وختم المركز دراسته بالقول: ”تدافع بايدن لطمأنة الجناح الشرقي للتحالف من خلال نشر حوالي 5000 جندي أمريكي في ألمانيا وبولندا ورومانيا يؤكد عدم استعداد أوروبا للدفاع عن نفسها.. وهذا وضع تجد أوروبا نفسها فيه باختيارها وبسبب ارتباطها بوضع راسخ وليس بسبب نقص الموارد التي يمكن حشدها للدفاع عن النفس“.