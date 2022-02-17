روسيا تعلن عودة دباباتها للقواعد بعد تدريبات.. وصور أقمار صناعية تظهر نشاطا عسكريا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو قالت إنه يظهر قوات ومعدات عسكرية من قوة دباباتها الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية وهي تعود إلى قواعد انتشارها الدائمة بعد تدريبات.

وقالت الوزارة إن ”الدبابات والعربات المدرعة ستقطع نحو ألف كيلومتر عبر خطوط السكك الحديدية“.

فيما قالت شركة أمريكية خاصة اليوم، إن صور الأقمار الصناعية تُظهر أن روسيا سحبت عتادا عسكريا من مناطق قرب أوكرانيا، لكن عتادا آخر وصل إلى هناك، وأن روسيا لا يزال لديها الكثير من القوات والعتاد بالقرب من جارتها السوفيتية السابقة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتتابع حشد القوات الروسية منذ أسابيع.

وحذرت دول غربية أمس الأربعاء من تزايد الوجود العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، وهو ما يتناقض مع تأكيد موسكو الانسحاب.

وكان الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي قال في وقت سابق، إن بلاده لم تر أي انسحاب لقوات روسية على الحدود، وذلك ردا على ما أعلنته موسكو من سحب قوات لها من شبه جزيرة القرم.

وقال زيلينسكي لـ ”بي بي سي“: ”لكي نكون أمناء، فنحن نرد على الحقائق، ونحن لم نر أي انسحاب روسي بعد، فقط سمعنا عن الأمر“.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في تصريحاته التي أوردها في إحدى القواعد العسكرية غربي أوكرانيا ”أي شخص طبيعي يتوقع تخفيض التصعيد، وفي ما يتعلق بالتهديد، فقد قلت بضع مرات إننا هادئون تجاه أي تهديد؛ لأننا نعرف أن كل هذا لم يبدأ بالأمس. هذا يحدث منذ بضع سنوات“.

وتابع زيلينكسي قائلا إن الجيوش حين تنسحب ”الكل يعلم ذلك“ وليس فقط القوات العسكرية ووحدات الاستطلاع، ”ولكن للآن، فإن هذا مجرد بيان“.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، إن ”صور الأقمار الاصطناعية تؤكد عدم سحب روسيا لقواتها من حدود أوكرانيا“.

وأضاف ”معلومات المخابرات لدينا تم تأكيدها بالفعل من مصادر مفتوحة، من خلال صور التقطتها أقمار اصطناعية تجارية“.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشر على انسحاب القوات الروسية من مواقعها قرب حدود أوكرانيا، بل إن موسكو تحرك وحدات مهمة لتكون أقرب من المنطقة.

وذكر بلينكن لتلفزيون ”إم.إس.إن.بي.سي“: ”هناك فرق بين ما تقوله روسيا وما تفعله. لم نر أي انسحاب لقواتها. ما زلنا نرى وحدات مهمة تتحرك نحو الحدود وليس بعيدا عنها“. وأضاف ”ما نحتاج لرؤيته هو العكس تماما؛ نريد أن نرى هذه القوات تتحرك بعيدًا“.