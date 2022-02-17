وكالة: روسيا تسحب 10 قوافل عسكرية من القرم

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن نحو 10 قوافل من القوات الروسية غادرت شبه جزيرة القرم، الخميس، بعد استكمال التدريبات هناك.

ولم تذكر الوكالة إلى أين اتجهت القوات.

وقالت روسيا هذا الأسبوع، إن بعض وحداتها أكملت تدريبات في مناطق متاخمة لأوكرانيا وعادت إلى قواعدها.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها العام 2014 حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية، ”أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر سكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية“.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، روسيا على التراجع عن شفا الحرب، وقال إن التقارير التي تفيد بأن روسيا سحبت بعض قواتها من الحدود الأوكرانية لم يتم التحقق منها.

وأضاف بايدن في تصريحات أذاعها التلفزيون من البيت الأبيض: ”إلى مواطني روسيا، أنتم لستم أعداءنا، ولا أعتقد أنكم تريدون حربًا دموية مدمرة على أوكرانيا“.

وتابع: ”الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، لكن إذا هاجمت روسيا الأمريكيين في أوكرانيا فسنرد بقوة“.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة وشركاءها في حلف شمال الأطلسي مستعدون لكل ما سيحدث، وأن روسيا ستدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

وقال إن هجوم روسيا على أوكرانيا لا يزال محتملًا، وإن التقارير التي تفيد بأن بعض القوات الروسية ابتعدت عن الحدود الأوكرانية لم تتحقق منها الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضاف بايدن: ”نحن مستعدون للرد بشكل حاسم على أي هجوم روسي على أوكرانيا، وهو احتمال كبير جدًا“.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لديها مخاوف مستمرة بخصوص قدرة روسيا على غزو أوكرانيا، وتحتاج إلى رؤية ”وقف تصعيد يمكن التحقق منه والوثوق به“.

وتحدث الوزيران هاتفيًا بعد أن قالت روسيا إن بعض قواتها عادت إلى قاعدتها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه مستعد لمواصلة الحوار.

لكن الدول الغربية لم تؤكد بعد أنها لاحظت انخفاضًا في الحشد الروسي البالغ قوامه 130 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.