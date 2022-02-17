أستراليا تعتزم تصنيف حماس منظمة "إرهابية"

أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، اعتزامها تصنيف حركة ”حماس“ الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي ”منظمة إرهابية“، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وكانت كانبيرا أدرجت سابقاً كتائب ”عز الدين القسام“، الجناح العسكري التابع لحماس، على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة بأسرها.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف 8 منظمات ”آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة“، على حد تعبيرها.

وأضافت أندروز ”من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال“.

وتسيطر حركة حماس حالياً على قطاع غزة، وقد تعهدت بـ“تحرير“ القدس بالقوة، ونفذت بشكل متكرر هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وسيضع التصنيف قيودا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها الى السجن 25 عاما.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007 بعدما استولت حركة حماس على السلطة فيه، وقد صنفت الولايات المتحدة الحركة، منظمة ”إرهابية“ منذ وقت طويل.

كما أن قرارا مماثلا للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة الإرهاب.

ولحركة حماس، التي أُسست عام 1987، أسماء أخرى للتعبير عن مواقفها السياسية تجاه القضية الفلسطينية منها ”المرابطون على أرض الإسراء“ و“حركة الكفاح الإسلامي“.

وفازت الحركة في 2006 بأغلب مقاعد البرلمان الفلسطيني، ما قادها إلى صراع مسلح مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانتهى بسيطرتها على قطاع غزة عام 2007.

وتمتلك حركة حماس جناحا مسلحا هو كتائب عز الدين القسام التي سبق أن نفذت عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وخاضت العديد من المعارك معها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من العام الفائت، قررت بريطانيا ضم الجناح السياسي لحركة حماس إلى القائمة السوداء، بعد نحو 20 عاما من حظر لندن الجناح العسكري للحركة.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، حينها، أن أي شخص أو جهة يدعم الحركة سيكون تحت الملاحقة القانونية.

وفي وقت سابق، قررت أستراليا تصنيف ميليشيات حزب الله اللبنانية، كمنظمة إرهابية، وهو ما استنكرته حركة حماس في ذلك الحين.