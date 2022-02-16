قناة عبرية: أمريكا أسقطت مسيّرتين إيرانيتين قد تكون وجهتهما إسرائيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، عن إسقاط الجيش الأمريكي لطائرتين إيرانيتين في العراق قد تكون وجهتهما إلى إسرائيل، لتنفيذ هجوم هناك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، أن “ الجيش الأمريكي أسقط طائرتين إيرانيتين بدون طيار تم إطلاقهما من العراق“.

وأضافت القناة العبرية: ”تشير الترجيحات الى أن إطلاق الطائرتين جاء من داخل إيران، ومن ثم دخلتا العراق وهناك تم إسقاطهما“.

وتابعت أن الطائرتين الإيرانيين ”قد تكون أطلقتا بهدف الانفجار داخل إسرائيل“.

وأشارت إلى أنه ”بعد هذه الحادثة، بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية، والمؤسسة العسكرية بالاستعداد لإمكانية شن هجوم إيراني جديد“.

وأردفت هيئة البث ”كان“: ”تستعد إسرائيل لإمكانية تنفيذ هجوم إيراني باستخدام طائرة مسيرة من إحدى الجبهات المختلفة ومنها العراق أو دول أخرى“.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بأنه رفيع المستوى، قوله ”إنه ليس من الصعب تنفيذ هجمات بطائرات إيرانية مفخخة ضد أهداف إسرائيلية“.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه“ يجب أن يتم أخذ التهديدات على محمل الجد“، مؤكدا أن ”الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعامل مع التهديدات بكل الوسائل الممكنة“.

وأشارت القناة، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى مؤخرا تدريبات مكثفة لمحاكاة هجوم على أهداف بعيدة المدى، بما في ذلك إيران تحسبا لأي تطورات ميدانية غير متوقعة.

وتسعى إسرائيل في هذه الآونة إلى حشد موقف دولي صارم تجاه التصرفات الإيرانية التي تتمثل في دعم المليشيات والمنظمات المتشددة، وتحاول وضع نواة لتكتل دولي يكبح جماح التمدد الإيراني في المنطقة

والذي تعتبره إسرائيل تهديدا للمنطقة بأسرها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، عقد مؤخرا اجتماعا مع قيادة أركان الجيش الإسرائيلي بهدف مناقشة التحديات المختلفة التي تواجهها إسرائيل، وخاصة التهديدات الإيرانية.

وأكد بينت أن إسرائيل ”لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد“.

يأتي ذلك في ظل مفاوضات مستمرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني والتطورات المتلاحقة في هذا الملف الذي ترفض إسرائيل تحقيق مطالب إيران من خلاله.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت مبعوثا رسميا خاصا إلى النمسا، لمتابعة المحادثات النووية الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني في فيينا.

ووفقاً لموقع ”والا“ العبري، فإنه ”وعلى غير العادة، قررت إسرائيل ابتعاث رئيس الدائرة الاستراتيجية في وزارة الخارجية، بهدف الوقوف عند آخر المستجدات حول الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى توضيح المواقف مع رؤساء الفرق التفاوضية للقوى الدولية العظمى حول العودة المحتملة للاتفاق النووي“.

وأضاف الموقع، أن ”الهدف من ابتعاث المسؤول الإسرائيلي، هو عقد لقاءات مكثفة مع رؤساء أطقم التفاوض وعقد اجتماعات مع الجانب الأمريكي والمسؤولين، لتوضيح الموقف ووضع إسرائيل في آخر التطورات“.