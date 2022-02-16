جونسون: هناك "أدلة قليلة" على انسحاب قوات روسية من الحدود مع أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك ”أدلة قليلة“ على انسحاب قوات روسية من الحدود مع أوكرانيا.

جاء تصريح جونسون خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء يوم الأربعاء، وفق ما أورد بيان صادر عن مكتبه.

وبحسب البيان، أكد جونسون وغوتيريش أن أي غزو روسي لأوكرانيا ستكون له ”عواقب كارثية“، مشددان على ”مواصلة العمل معا لإيجاد حل دبلوماسي عاجل، وتجنب تصعيد عسكري كارثي وأزمة إنسانية“.

وأضاف البيان أن جونسون وغوتيريش ”ذكّرا بأنه من مسؤولية الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة أعضاء الأمم المتحدة ووحدة أراضيها“.

كما أكد الطرفان ”ضرورة أن تعمل جميع الأطراف بحسن نية؛ من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك“، التي تنص على خريطة طريق تضمن في نهاية المطاف عودة المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا إلى سلطة حكومة كييف.

وأكد الكرملين، يوم الثلاثاء، بدء ”عملية سحب مقررة“ لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا.

كما أعلنت موسكو، يوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها العام 2014.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء: ”قلنا دائما إنه بعد انتهاء التدريبات سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة. ما من جديد هنا. إنها عملية عادية“.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، أنه ”لا يريد حربا سببها أوكرانيا“، مضيفا أنه يريد ”مواصلة العمل“ مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشر على انسحاب القوات الروسية من مواقعها قرب حدود أوكرانيا، بل إن موسكو تحرك وحدات مهمة لتكون أقرب من المنطقة.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء، إن ”لا إشارات إلى خفض التصعيد حتى الآن“.

وقال ستولتنبرغ، في مستهل اجتماع لوزراء الدفاع في الحلف، في بروكسل: ”لم نرَ أي خفض للتصعيد على الأرض. على العكس يبدو أن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري.. لا يزال بإمكان روسيا اقتحام أوكرانيا دون سابق إنذار“.