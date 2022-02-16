أمريكا: نحن في "المراحل الأخيرة" من المحادثات النووية مع إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ”في خضم المراحل النهائية“ من المحادثات النووية مع إيران، فيما أكدت الأخيرة التوصل لاتفاق بات ”قريبا“.

وأضاف برايس للصحفيين، مشيرا إلى الاتفاق النووي: ”هذه في الحقيقة المرحلة الحاسمة التي سيكون عندها بمقدورنا تحديد ما إذا كانت العودة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا“.

في المقابل، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني على ”تويتر“، الأربعاء، إننا ”بعد أسابيع من المحادثات المكثفة بتنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق، ولا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء“.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال في وقت سابق، إنه ”لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية سوى أيام، لكن الأمر الآن بيد طهران لاتخاذ القرار السياسي“.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، الأسبوع الماضي، بعد توقف دام عشرة أيام.

وترمي المحادثات الجارية في فيينا للتوصل إلى اتفاق يعيد كلا من واشنطن وطهران للالتزام بمفاعيل خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في فيينا في 2015 لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

وأعلنت إيران، يوم الأربعاء، أنها تريد ”إعلانا سياسيا“ من الكونغرس الأمريكي تتعهد فيه الولايات المتحدة بعودتها إلى الاتفاق النووي وتطبيقه.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مع صحيفة ”فايننشال تايمز“، نشرت على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني يوم الأربعاء: ”لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، لا سيما من رئيس الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018“.

وكشف وزير الخارجية الإيراني أنه طلب من المفاوضين الإيرانيين أن يقترحوا على الأطراف الغربية ”أن تعمد برلماناتها أو رؤساؤها على الأقل بما يشمل الكونغرس الأمريكي إلى إعلان التزامها حيال الاتفاق والعودة إلى تطبيقه، على شكل إعلان سياسي“.

وتضمن الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى تخفيف العقوبات على طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي، لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية، ما دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.