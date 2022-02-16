وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى بولندا في ظل التوتر مع روسيا

وصل مئات من المظليين الأميركيين إلى مطار ”جيشوف“ البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، اليوم الأربعاء، في إطار نشر بضعة آلاف من القوات لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بسبب التوترات مع روسيا.

وتم رصد العسكريين الأميركيين ينزلون من طائرتي نقل عسكريتين من طراز ”بوينغ سي-17″، ويصعدون على متن حافلات، في المطار الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

في غضون ذلك، كان عسكريون آخرون يحلقون فوق المكان في مروحيات ”بلاك هوك“ و“شينوك“.

كما شوهدت سيارات مصفحة وشاحنات عسكرية وحاويات وعشرات العسكريين الآخرين في معسكر أقيم داخل وحول مركز مؤتمرات قبالة صالة المطار.

تم رصد العسكريين الأمريكيين ينزلون من طائرتي نقل من طراز ”بوينغ سي-17″، ويصعدون على متن حافلات، في المطار الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا https://t.co/KyEEw49G46 pic.twitter.com/dKbspu05ui — إرم نيوز (@EremNews) February 16, 2022

وقال ضابط صفّ في نقطة تفتيش في المعسكر، طلب عدم الكشف عن هويته: ”لا نعرف بعد“ إلى متى ستستمر هذه المهمة.

وينتشر عسكريون من الفرقة 82 المحمولة جوا ومقرها ولاية كارولينا الشمالية في المطار الواقع قرب قرية ”جاشونكا“، منذ 5 شباط/فبراير.

وواصل المطار رحلاته المدنية، الأربعاء، مع رحلات مجدولة لشركة ”ريان إير“ إلى لندن ومانشستر.

وأعلنت الولايات المتحدة عزمها نشر ما مجموعه 4700 عسكري إضافي بشكل مؤقت في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وذلك ردّاً على حشد روسيا قوات حول أوكرانيا.

وسترفع هذه التعزيزات عديد القوات الأميركية في بولندا إلى حوالي 10 آلاف عنصر.

وصرّح قائد الفرقة 82 الجنرال كريس دوناهو، وهو آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان، للصحافيين، في بداية الانتشار، أنّ القوات الأميركية ”ستدافع، إذا لزم الأمر، عن أي جزء من حلف شمال الأطلسي“.

وأضاف: ”هذا الانتشار إجراء حصيف لنردع جماعياً أي مسعى حربي. إنه دفاعي بطبيعته“.

وقالت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إن روسيا لا تزال تحشد قواتها حول أوكرانيا، اليوم، رغم تأكيد موسكو أنها تسحب قواتها، مما يشكك في رغبة الرئيس فلاديمير بوتين المعلنة في التفاوض على حل للأزمة.

وذكرت الحكومة الأوكرانية أن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف موقع وزارة الدفاع هو أسوأ هجوم من نوعه تشهده البلاد، مشيرة بأصابع الاتهام إلى روسيا التي نفت صلتها به.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تنسحب بعد تدريبات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية بالقرب من أوكرانيا، وهو جزء من تعزيزات عسكرية ضخمة ترافقت مع مطالب بضمانات أمنية واسعة النطاق من الغرب.