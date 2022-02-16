أوكرانيا تدعو مجلس الأمن لمناقشة الاعتراف الروسي المحتمل بمنطقتين انفصاليتين

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، إن بلاده طلبت رسميا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مناقشة قرار للبرلمان الروسي بشأن الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأضاف كوليبا أن قرار البرلمان الروسي يقوض جهود إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، وقال إن أوكرانيا تدعو إلى مناقشة الأمر يوم غد الخميس.

ويتصاعد التوتر بين كييف وموسكو بعدما حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا في الأسابيع الماضية، رغم نفي روسيا التخطيط لمهاجمة جارتها.

ودانت الولايات المتحدة بشدة، الأربعاء، مقترحا للبرلمان الروسي ينص على الاعتراف بجمهوريتين انفصاليتين على أنهما مستقلتان.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن خطوة كهذه ”ستمثّل انتهاكا جسيما للقانون الدولي“.

وصوّت مجلس الدوما الروسي، الثلاثاء، لصالح حث الرئيس فلاديمير بوتين على الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا على أنهما ”دولتان تتمتعان بالسيادة والاستقلال“، في ظل تصاعد التوتر مع الغرب حيال حشد القوات الروسية.

وقال بلينكن، في إشارة إلى اتفاق تاريخي أبرم عام 2014 لتسوية النزاع الأوكراني، إن ”موافقة الكرملين على هذه المناشدة ترقى إلى رفض الحكومة الروسية الكامل لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات مينسك“.

وأضاف أن اتفاقا من هذا القبيل سيقوّض ”التزام موسكو المعلن مواصلة الانخراط في المسار الدبلوماسي للوصول إلى حل سلمي لهذه الأزمة، ويزيد من ضرورة صدور رد سريع وحازم من الولايات المتحدة بالتعاون الكامل مع حلفائنا وشركائنا“.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده أُبلغت بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، لكن موسكو لا تعتقد بأن هذا ضمان جيد بما يكفي وتريد حل المسألة برمتها الآن.

وتضغط روسيا من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الغرب، ومنها عدم انضمام أوكرانيا للتحالف العسكري الأمريكي الأوروبي.

جاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو.

وشدد بوتين على أن موسكو لا تريد حربا في أوروبا، لكنه وصف الوضع في المناطق الانفصالية شرق أوكرانيا بأنه ”إبادة جماعية“، ودعا إلى حل الصراع هناك من خلال تحقيق السلام في مينسك.