وفد تركي يصل إسرائيل تمهيدا لزيارة الرئيس هرتسوغ المرتقبة إلى أنقرة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، وصول وفد تركي إلى إسرائيل، في إطار التحضير للزيارة التي سيجريها الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ إلى تركيا لاحقاً، بالإضافة إلى بحث العلاقة بين الطرفين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ إن ”وفداً تركياً رفيع المستوى وصل إسرائيل، في زيارة ستبحث قضايا سياسية ثنائية بين البلدين، وإن الوفد الذي يضم عدداً من المسؤولين الأتراك سيلتقي المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، ومدير عام منزل الرئيس الإسرائيلي إيال شويكي“.

وأضافت القناة أن ”الوفد التركي الذي يضم إبراهيم قالن كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائب وزير الخارجية سادات أونال، سيزور رام الله ويلتقي كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية“.

وقالت القناة إن ”زيارة الوفد تأتي في ظل التحضير لزيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ إلى تركيا الشهر المقبل“، مبينة أن ”هذه الزيارة هي جزء من التطور الإيجابي الذي طرأ على العلاقات بين البلدين، وبداية لحقبة جديدة للعلاقات الإسرائيلية التركية“.

وأعلنت تركيا، الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ سيزور أنقرة في التاسع من مارس/آذار المقبل، غير أن مكتب الرئيس الإسرائيلي رفض التعليق على هذه التقارير.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب أردوغان: ”نحن منفتحون على العمل مع الإسرائيليين في أي مجال، بما في ذلك مسألة الغاز الطبيعي“.

واليوم، جدد أردوغان تأكيده أن ”زيارة الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ لأنقرة، الشهر المقبل، ستنعكس بشكل جيد على العلاقات بين البلدين“.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فقد أجرى أردوغان عدة اتصالات هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، واصفا إياها ”بالإيجابية“.

جاءت هذه التصريحات الجديدة لأردوغان خلال حوار أجراه مع مجموعة من الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الخاصة به، وذلك أثناء عودته من زيارة رسمية قام بها خلال الأيام الماضية إلى الإمارات.