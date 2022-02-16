حلف الأطلسي يدرس خططا لنشر مجموعات قتالية في شرق أوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، إن الحلف كلف قادته العسكريين بوضع خطط مفصلة لنشر مجموعات قتالية في الجناح الجنوبي الشرقي للحلف ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين على هامش اجتماع يستمر يومين لوزراء دفاع الحلف في بروكسل ”قرر الوزراء وضع خيارات لزيادة تعزيز إستراتيجية الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك النظر في تأسيس مجموعات قتالية جديدة للحلف في وسط أوروبا وشرقها وجنوب شرقها“.

وأضاف أن ”قادتنا العسكريين سيعملون الآن على وضع التفاصيل وسيقدمون تقريرا في غضون أسابيع“.