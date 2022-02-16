بلينكن: لا نرى مؤشرات على انسحاب روسيا من حدود أوكرانيا

قال وزير الخارحية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشر على انسحاب القوات الروسية من مواقعها قرب حدود أوكرانيا بل أن موسكو تحرك وحدات مهمة لتكون أقرب من المنطقة.

وقالت روسيا إنها ستسحب المزيد من قواتها من مناطق محيطة بأوكرانيا اليوم الأربعاء، لكن حلف شمال الأطلسي قال إن روسيا مستمرة في حشد قواتها، مشككا في استعداد موسكو المعلن للتفاوض بشأن حل الأزمة.

وأيد بلينكن، في مقابلة تلفزيونية، تقييم حلف الأطلسي للوضع.

وقال بلينكين لقناة تلفزيون ”إم.إس.إن.بي.سي“، ”هناك فرق بين ما تقوله روسيا وبين ما تفعله. لم نر أي انسحاب لقواتها… ما زلنا نرى وحدات مهمة تتحرك نحو الحدود وليس بعيدا عنها“.

وأضاف: ”ما نحتاج لرؤيته هو العكس تماما، نريد أن نرى هذه القوات تتحرك بعيدا“.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ناشد يوم الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين التراجع عن شن حرب على أوكرانيا وتحدث بوضوح عن ”موت ودمار بلا داع“ يمكن أن تتسبب موسكو فيهما والغضب الدولي الذي سيواجهه بوتين.

إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء إن صور الأقمار الصناعية تؤكد عدم سحب روسيا لقواتها من حدود أوكرانيا.

وقال للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسل يستمر يومين ”معلومات المخابرات لدينا تم تأكيدها بالفعل من مصادر مفتوحة، من خلال صور التقطتها أقمار صناعية تجارية“.