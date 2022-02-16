قائد الانقلاب في بوركينا فاسو يؤدي اليمين رئيسا للبلاد

أدى بول هنري داميبا القائد العسكري في بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بعد أسابيع من قيادته انقلابا أطاح بنظام الحكم، ووعد بالتصدي لحالة انعدام الأمن التي ساعدت في الإطاحة بسلفه.

وترأس داميبا مجلسا عسكريا بعد الإطاحة بالرئيس روك كابوري في 24 كانون الثاني/يناير، وأرجع الجيش تحركه إلى عجز كابوري عن التصدي لهجمات من وصفهم بـ“مسلحين إسلاميين“ أودت بحياة الآلاف وأجبرت أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وافتتح اللفتنانت كولونيل داميبا، الذي لم يكن معروفا على مستوى البلاد قبل ظهوره على التلفزيون الحكومي الشهر الماضي للإعلان عن الانقلاب، خطابه بالوقوف لحظة صمت حدادا على المدنيين والجنود الذين قتلوا في الصراع ضد المسلحين.

وقال داميبا الذي ظهر بالزي العسكري: ”لكي نتفوق على العدو، لابد أن ننهض ونقنع أنفسنا بأننا كأمة لدينا أكثر مما يلزم لكسب هذه الحرب“.

وأضاف أنه سيعيد تنظيم القوات المسلحة لتعزيز الروابط بين جهاز المخابرات والعمليات الميدانية وجعل الدعم اللوجستي أكثر مرونة، كما تعهد بمحاربة الفساد.

ولم يذكر داميبا إلى متى سيبقى على رأس السلطة، لكنه وعد بالعمل مع التكتل الإقليمي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، من أجل تنظيم انتخابات ديمقراطية مجددا.

وجاء الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو في أعقاب تحركات مماثلة في مالي وغينيا وتشاد منذ عام 2020، ما أثار مخاوف من انتشار حمى الانقلابات بين قادة المنطقة.

وعلقت ”إيكواس“ الشهر الماضي، عضوية بوركينا فاسو في هيئاتها التنفيذية بسبب الانقلاب، لكنها لم تصل إلى حد فرض نفس العقوبات التي فرضتها على مالي وغينيا.

وقالت المجموعة مطلع شباط/فبراير الجاري، إن الحكام العسكريين، الذين استولوا على السلطة في بوركينا فاسو، ”أبدوا رغبة“ في العمل من أجل العودة للنظام الدستوري.

وذكر رئيس مفوضية ”إيكواس“ جان كلود كاسي برو، في مؤتمر صحفي يومها، إن إيكواس طلبت من الحكام العسكريين الإسراع باقتراح جدول زمني لإجراء الانتخابات.

وأضاف كاسي برو أنه ”لا يرى حاجة لفرض مزيد من العقوبات ضد الجيش الذي أطاح برئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوري“.

وتابع: ”تواصلنا معهم، أبدوا رغبة في العمل مع إيكواس صوب استعادة النظام الدستوري“.