بايدن يفتح سجلات البيت الأبيض أمام لجنة التحقيق في هجوم الكونغرس

أفادت صحيفة ”نيويورك تايمز“، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض مطالب الصلاحيات التنفيذية التي سعى لها سَلَفه دونالد ترامب.

وأمر بايدن حسب الصحيفة، بكشف سجلات زوار البيت الأبيض أمام لجنة تحقق في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 الدامي على مبنى الكونغرس.

ونقلا عن خطاب موجه للأرشيف الوطني، قالت الصحيفة إن بايدن منح محققي الكونجرس حق الحصول على البيانات ”نظرا للضرورة الملحة“ لعملهم في التحقيق في حصار مؤيدي ترامب لمبنى الكونجرس العام الماضي، وأمر بتسليم السجلات في غضون 15 يوما.

وكان بايدن قد رفض العام الماضي أيضا محاولة ترامب منع لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني من الوصول إلى مجموعات من الوثائق ترتبط بفترة وجوده في البيت الأبيض.

ورفضت المحاكم الاتحادية دعوى أقامها ترامب لحجب السجلات.

تجدر الإشارة إلى أنه وقبل أشهر من انتخابات نصف الولاية، بدت الشخصيات الجمهورية البارزة في الكونغرس الأمريكي منقسمة أكثر من أي وقت مضى حول طرق تناول هجوم أنصار دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.

فقد أثار قرار الحزب الجمهوري وصف أحداث السادس من كانون الثاني/يناير 2021 على أنها ”تعبير سياسي مشروع“ وتوجيه توبيخ سياسي إلى برلمانيين جمهوريين اثنين يحققان في دور الرئيس السابق في الهجوم على مقر الكونغرس، امتعاضا في صفوف الجمهوريين.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: ”السؤال الذي يطرح هو هل أن الحزب الجمهوري عليه أن ينتقد أعضاء في الحزب قد تكون لهم أراء مختلفة عن موقف الغالبية؟ هذا ليس دور الحزب الجمهوري“. وقد كان لأعضاء جمهوريين آخرين في الحزب الجمهوري الموقف نفسه.

وليز تشيني وآدم كينزينغر هما الجمهوريان الوحيدان المشاركان في اللجنة البرلمانية التي تحاول إلقاء الضوء على تصرفات دونالد ترامب خلال الهجوم على مقر الكونغرس.

وقرر الحزب الجمهوري خلال مؤتمره الأسبوع الماضي توجيه توبيخ لهما متهما إياهما بتصرف ”مدمر للحزب الجمهوري وجمهوريتنا“.

ودافعت إحدى المسؤولات الجمهوريات في مجلس النواب عن القرار الثلاثاء. وقالت إليز ستيفانيك: ”يحق للحزب الجمهوري اتخاذ إجراءات“.

لكنها أشارت إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب لم يقرروا بعد إن كانوا سيتخذون إجراءات عقابية أخرى في حق النائبين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الموضوع الذي قد يحتل حيزا واسعا في انتخابات منتصف الولاية، سيؤثر على فرص الجمهوريين لاستعادة السيطرة على الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، قالت ستيفانيك ”سنرى كيف أن الناخبين سيتفاعلون بسرعة هذه السنة“.