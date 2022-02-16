واشنطن تدين مساعي روسيا للاعتراف بإقليمين انفصاليين في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دانت الولايات المتحدة بشدة الأربعاء، مقترحا للبرلمان الروسي ينص على الاعتراف بجمهوريتين انفصاليتين على أنهما مستقلتان.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن خطوة كهذه ”ستمثّل انتهاكا جسيما للقانون الدولي“.

وصوّت مجلس الدوما الروسي الثلاثاء لصالح حث الرئيس فلاديمير بوتين على الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، على أنهما ”دولتان تتمتعان بالسيادة والاستقلال“ في ظل تصاعد التوتر مع الغرب حيال حشد القوات الروسية.

وقال بلينكن في إشارة إلى اتفاق تاريخي أبرم عام 2014 لتسوية النزاع الأوكراني، إن ”موافقة الكرملين على هذه المناشدة يرقى إلى رفض الحكومة الروسية الكامل لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات مينسك“.

وأضاف أن اتفاقا من هذا القبيل سيقوّض ”التزام (موسكو) المعلن مواصلة الانخراط في المسار الدبلوماسي للوصول إلى حل سلمي لهذه الأزمة، ويزيد من ضرورة صدور رد سريع وحازم من الولايات المتحدة بالتعاون الكامل مع حلفائنا وشركائنا“.