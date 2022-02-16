"موند أفريك": شبح أفغانستان يطارد ماكرون في مالي‎‎

اعتبرت صحيفة ”موند أفريك“ الفرنسية، أن نهاية وجود القوات الفرنسية في مالي، بعد 9 سنوات من التدخل ”الفاشل بشكل ذريع“، بحسب وصفها، يكاد يتطابق تماما مع الرحيل الفوضوي للأمريكيين من أفغانستان قبل بضعة أشهر.

ورأت الصحيفة، في تقرير لها، أن شبح أفغانستان مع الولايات المتحدة لا يزال يطارد إلى اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى بأي ثمن لتجاوز ”الملف المالي“ بأسرع ما يمكن، وذلك في ذروة منتصف الحملة الانتخابية الرئاسية.

وذكر التقرير، أن ”إيمانويل ماكرون، الذي دعا رؤساء دول نيجيريا وتشاد وموريتانيا إلى قصر الإليزيه، الأربعاء، بالإضافة إلى ماكي سال الرئيس السينغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي وتشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، يسعى لإيجاد طريقة مثلى لمحو آثار النكسات التي مرت بها فرنسا في مالي، والذي يشبه إلى حد بعيد المأزق الأمريكي في أفغانستان“.

وأضاف التقرير، أن ”طريقة تخاطب رئيس فرنسا مع وزير خارجيته جان إيف لودريان، المسؤول الحقيقي عن الفشل الذريع في مالي، تكشف بوضوح حجم الإخفاق الذي رافق الوجود الفرنسي في باماكو، والذي يسعى إيمانويل ماكرون بعده إلى الخروج من مواجهة مباشرة مع مالي، التي أهانته بطرد السفير الفرنسي، وهو دبلوماسي محترم بالإجماع بحسب التقرير ذاته“.

وكان الرئيس الفرنسي عقد قمة مصغرة في قصر الإليزيه، الأربعاء الماضي، كال خلالها التّهم للمجلس العسكري المالي ونعته بكل الشرور، وفي أعقاب ذلك ندد جان إيف لودريان وفلورنس بارلي، وزيرا الخارجية والدفاع على التوالي، بالجسور التي أقامتها الحكومة المالية تجاه الجماعات المسلحة لوضع حد لنزاع لا نهاية له، ولإعادة تشكيل المشهد السياسي المحلي.

وأكد التقرير، أن ”الاتفاقات المبرمة بين الجنود الماليين وبضع مئات من المرتزقة من شركة فاجنر الروسية كانت ستشعل مزيدا من التوتر في مالي، وذلك في ضوء الأزمة في أوكرانيا، إذ تسعى فرنسا إلى تعليق فشلها في مالي على شيطنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهام ما تصفها بالمخططات السوداء للروس في أفريقيا، حتى يكون إخفاق ماكرون بذلك خطأ الآخرين، سواء كانوا ماليين أو روسا أو أتراكا أو غيرهم“.

وواصلت الصحيفة قائلة، إنه ”من المؤكد أن العديد من الأطراف الكبرى تتكئ عليها مالي؛ لإنهاء أزمة الوجود الفرنسي على أراضيها، حيث يتم إجراء اتصالات أمنية ليس فقط مع روسيا ولكن أيضا مع الصين، كما أن وزير الخارجية المالي، يعمل على كسب دعم بعض الدول وتعزيز تعاونها مع بلاده هذا دون أن ننسى المحور الناشئ مع الجزائر وموسكو، ما يؤكد – حسب التقرير – أن التأثير الفرنسي في مالي وأفريقيا يبدو في حالة من السقوط الحر“.

وعلى أي حال، ورغم فوات الأوان يعي إيمانويل ماكرون جيدا أن إمكانية التدارك مطروحة وذلك في أعقاب مأدبة العشاء التي احتضنها قصر الإليزيه، وستعقبها قمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين، سيتم في غضونها اقتراح شراكة جديدة وتخصيص 150 مليار دولار على مدى سبع سنوات للأهداف المطروحة الآن، وهي: الصحة والهجرة والمناخ، وهي المسارات التي أهملتها السلطات الفرنسية خلال تسع سنوات من الوجود العسكري في مالي“، وفق التقرير.

ومع ذلك، فإن ”رحيل فرنسا من مالي لن يحسم أي مسألة، لا من حيث الشكل ولا من حيث الجوهر، إذ يبدو، في الوقت الحالي، أن الإستراتيجية الفرنسية تقتصر على إخفاء أخطائها تحت بساط الحملة الانتخابية وهو ما يوحي بأن الرئيس الفرنسي القادم سيجد هذا الملف في أول مشاغله عندما يتولى منصبه، وعندها سيتوضح أكثر مدى فقدان فرنسا لنفوذها في أفريقيا، وفقًا للصحيفة الفرنسية.