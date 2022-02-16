إيران تطلب "التزاما" من الكونغرس الأمريكي بشأن الاتفاق النووي

أعلنت إيران أنها تريد ”إعلانا سياسيا“ من الكونغرس الأمريكي تتعهد فيه الولايات المتحدة بعودتها إلى الاتفاق النووي وتطبيقه، يأتي ذلك في ظل محادثات قائمة تستهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.

وخلال محادثات فيينا الهادفة لانقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، طلبت إيران ضمانات ثابتة تنص على عدم انسحاب إدارة أميركية في المستقبل من اتفاق محتمل كما حصل عام 2018، حسب وكالة ”فرانس برس“.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مع صحيفة ”فايننشال تايمز“، نشرت على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني اليوم الأربعاء: ”لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، لا سيما من رئيس الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018“.

وكشف وزير الخارجية الإيراني أنه طلب من المفاوضين الإيرانيين أن يقترحوا على الأطراف الغربية ”أن تعمد برلماناتها أو رؤساؤها على الأقل بما يشمل الكونغرس الأميركي إلى إعلان التزامها حيال الاتفاق والعودة إلى تطبيقه، على شكل إعلان سياسي“.

وتضمن الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى تخفيف العقوبات على طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي، لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية، ما دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.

وتجري إيران والقوى الموقعة لاتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات لإحيائه. وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.

وأضاف عبداللهيان أن ”التزامات إيران واضحة كمعادلة رياضيات“ قائلا ”ما ينبغي أن نقوم به وكيف سيتم التحقق من هذه الإجراءات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واضح تماما، لذلك لا داعي للقلق عند الطرف الآخر“.

وقال وزير الخارجية الإيراني: ”ما زلنا قلقين تجاه الضمانات، بشأن عدم انسحاب أميركا من الاتفاق“، مضيفا ”نواجه مشاكل في هذه الفترة لأن الجانب الآخر يفتقر إلى مبادرة جادة“.

واستؤنفت المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد توقفها لأشهر، في أعقاب انتخاب الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في يونيو/حزيران الماضي.