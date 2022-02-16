أردوغان: خطوات ملموسة في الأيام المقبلة لتحسين العلاقات مع السعودية

نقلت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن الرئيس رجب طيب أردوغان، قوله، إن تركيا تواصل ”الحوار الإيجابي“ مع السعودية وتريد اتخاذ خطوات ملموسة في الأيام المقبلة لتحسين العلاقات، وسط مساعي أنقرة لإصلاح العلاقات المتوترة مع دول بالمنطقة.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرة خلال رحلة عودته من دولة الإمارات ”نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية.. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة“. مضيفا ”نريد تطوير العملية في اتجاه إيجابي“، بحسب ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

كان الرئيس التركي قال في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه سيقوم بزيارة إلى السعودية في فبراير/ شباط، التي توترت العلاقات بينها وبين أنقرة في السنوات الأخيرة.

وبحسب ”رويترز“ قال أردوغان ردا على سؤال بشأن حل مشكلات تتعلق بالصادرات للسعودية لدى خروجه من مؤتمر عن التجارة، إنه سيزور السعودية في فبراير/ شباط.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بإسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021، عبر مقطع فيديو متداول حيث سألته سيدة ”لديّ رجاء خاص، أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة التصدير إلى المملكة العربية السعودية (الحظر غير الرسمي الذي فرضته المملكة على الصادرات التركية)“، ليرد عليها أردوغان بالقول، إنه سوف يزور المملكة في فبراير/ شباط، وسيعمل على ”حل هذه المشكلات“.

وأجرى الرئيس رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أكثر من مرة العام الماضي، وقد أعلن في مناسبات عدة، أن أنقرة تأمل في زيادة تعاونها مع دول الخليج.

وأرسلت تركيا في مايو/ أيار الماضي، وفدا إلى السعودية لإجراء محادثات، كما التقى وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو في الرياض بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال أردوغان إن هناك ”تطورات في المستقبل القريب بشأن العلاقات مع السعودية ومصر“، مشيرا إلى أنه يتمنى أن ترتقي العلاقات مع البلدين إلى مستوى العلاقات مع الإمارات، وذلك في أعقاب زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.