الأزمة الأوكرانية.. الناتو "لا يرى" إشارات إلى خفض التصعيد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ ،ينس ستولتنبرغ،اليوم الأربعاء، أن لا إشارات إلى خفض التصعيد ”حتى الآن“، وأن وروسيا تستمر بحشد قوات قرب أوكرانيا، رغم إعلانها أنها تسحب جنودا من الحدود.

وقال ستولتنبرغ في مستهل اجتماع لوزراء الدفاع في الحلف، في بروكسل: ”لم نرَ أي خفض للتصعيد على الأرض. على العكس يبدو أن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري (…) لا يزال بإمكان روسيا اقتحام أوكرانيا بدون سابق إنذار، الإمكانات جاهزة“، إضافة إلى أكثر من مئة ألف جندي.

وأضاف أنه ”سمعنا إشارات من موسكو حول استعدادها مواصلة الجهود الدبلوماسية، ونحن مستعدون للمناقشة. لكن على روسيا أن تقرن الأفعال بالأقوال، سحب قواتها وتهدئة التوترات“.

وصرح أمين الناتو: ”نتابع عن كثب ما تفعله روسيا. لاحظنا وصول قوات ومعدات ثقيلة، ثم انسحاب قوات، لكن المعدات والإمكانات لا تزال في مكانها“.

وختم بالقول: ”إننا نريد أن نرى انسحابا حقيقيا، مستداما، ليس فقط تحركا مستمرا للقوات (…) نحن مستعدّون لنجتمع مع روسيا، لكننا نستعد للأسوأ“.

في سياق الأزمة الأوكرانية أيضا، وصف الكرملين، اليوم الأربعاء، رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن مواصلة المحادثات بشأنها بأنها ”إيجابية“، فيما أعلنت موسكو أنها تسحب جزءا من قواتها من حدود جارتها.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إنه ”أمر إيجابي أن يشير الرئيس الأمريكي أيضا إلى استعداده بدء مفاوضات جدية“.

واعتبر أن هذه المفاوضات ”صعبة جدا“. بالنسبة لروسيا، يجب أن تؤدي المحادثات إلى إعادة بناء هندسة الأمن الأوروبي المنبثق عن الحرب الباردة.

وقال: ”سيكون ذلك صعبا جدا، يتطلب الأمر الكثير من المرونة من الجانبين والإرادة السياسية“.

وتطالب روسيا بإنهاء سياسية التوسع التي ينتهجها حلف شمال الأطلسي، والتزامه عدم نشر أسلحة هجومية على مقربة من الأراضي الروسية، وسحب معداته من دول أوروبا الشرقية.

رفضت الدول الغربية هذه المطالب، وطرحت في المقابل مفاوضات حول مسائل أخرى، مثل الحد من التسلح وإجراء زيارات متبادلة لمواقع حساسة، أو محادثات حول المخاوف الروسية بشأن الأمن.

في سياق متصل، نفى بيسكوف مسؤولية الكرملين عن هجوم إلكتروني استهدف مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية وقواتها المسلحة ومصرفين حكوميين.

وقال بعدما أشارت كييف إلى احتمال أن يكون الهجوم من جانب روسيا: ”كما هو متوقع، تواصل أوكرانيا تحميل روسيا مسؤولية كل شيء. لا علاقة لروسيا بأي هجمات لحجب الخدمة“.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، مساء الثلاثاء، تعرّض العديد من المواقع العسكرية الأوكرانية الرسمية ومصرف الادخار الحكومي ”أوشاد بنك“، ومصرف ”بريفات24“.

وأشار مركز الاتصالات الإستراتيجية وأمن المعلومات التابع للحكومة في بيان نشر على فيسبوك إلى ”المعتدي“، وهي عبارة شائعة الاستخدام للإشارة إلى روسيا.