الكرملين: رغبة بايدن بمواصلة المحادثات بشأن أوكرانيا إيجابية

وصف الكرملين، اليوم الأربعاء، رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواصلة المحادثات بشأن أزمة أوكرانيا بأنها ”إيجابية“، فيما أعلنت موسكو بأنها تسحب جزءا من قواتها من حدود جارتها، وفق ما نقلته، وكالة ”فرانس برس“.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين ”إنه أمر إيجابي أن الرئيس الأميركي يشير أيضا إلى استعداده بدء مفاوضات جدية“.

وكان الرئيس الامريكي تعهد ،أمس الثلاثاء، بالدفع من أجل التوصل الى حل دبلوماسي لأزمة أوكرانيا، لكنه حذر من أن هجوما روسيا على أوكرانيا ”لا يزال ممكنا جدا“، والعقوبات الغربية على روسيا ”جاهزة“ في حال حصول ذلك.

وأضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الاوكرانية، كما اعلنت موسكو ”سيكون أمرا ايجابيا“، لكنه تدارك ”أننا لم نتحقق حتى الآن“ من تنفيذ ذلك، مؤكدا أن ”هذه القوات التي يقدر عديدها بأكثر من 150 الف جندي لا تزال في وضع يشكل تهديدا“.

واتهم قادة غربيون موسكو بنشر قوات تمهيدا لغزو محتمل لأوكرانيا الموالية للغرب، محذرين من أن أي هجوم سيقابل بعقوبات غربية شديدة.

وبعد لقاء جمعه الثلاثاء بالمستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تريد حربا ”بالتأكيد“ وترغب بالبحث عن حلول مع الغرب.

بدوره، أبلغ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء ، أن موسكو تدعو إلى ”حوار براغماتي“، فيما شدد على ضرورة مواصلة ”العمل المشترك“،

كما نفى الكرملين مسؤوليته عن هجوم إلكتروني استهدف مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية وقواتها المسلحة ومصرفين حكوميين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، مساء أمس الثلاثاء، ”رصد هجوم إلكتروني ضخم استهدف العديد من المواقع الأوكرانية“، وفق ”فرانس برس“.

وطاول الهجوم موقعي مصرف الادخار الحكومي ”أوشاد بنك“ و“بريفات24″، وهما من أكبر مؤسسات الدولة المالية.

واستأنفت المؤسستان المصرفيتان عملهما في فترة من الزمن.

وأكدت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة أن ”مجموعة من المتخصصين في الأمن السيبراني تتخذ كل التدابير اللازمة لتحديد موقع الهجوم“.

كما ظهرت رسالة على موقع وزارة الدفاع تشير إلى أنه معطل و“يخضع لصيانة تقنية“.

وأفادت الهيئة بأن ”بريفات24″ تعرض لـ“هجوم ضخم يقوم على حجب الخدمة“.