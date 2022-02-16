بيلاروسيا: لن يبقى جندي روسي واحد على أراضينا بعد المناورات

أكدت بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، أن جميع الجنود الروس المتواجدين على أراضيها في إطار المناورات العسكرية الواسعة النطاق، سيغادرون البلاد مع الانتهاء المرتقب لهذه التدريبات في العشرين من شباط/فبراير الجاري، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، في مؤتمر صحافي ”لن يبقى جندي روسي واحد، ولا قطعة واحدة من المعدات العسكرية في بيلاروس بعد إجراء المناورات مع روسيا“، في وقت زاد فيه هذا الانتشار العسكري المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وبدأت روسيا وبيلاروسيا في العاشر من الشهر الجاري، تدريبات عسكرية مشتركة تستغرق 10 أيام، وسط مخاوف مستمرة من غزو روسي لأوكرانيا.

وتعد بيلاروسيا حليفا وثيقا لموسكو، كما تربطها حدود جنوبية طويلة مع أوكرانيا.

ووصفت الولايات المتحدة التدريبات، التي يعتقد أنها أكبر انتشار لروسيا في بيلاروسيا منذ الحرب الباردة، بأنها ”خطوة تصعيدية“.

وتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا في المستقبل القريب، وإن كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن الغزو.

وشارك حوالي 30 ألف جندي روسي في التدريبات مع بيلاروسيا.

وتربط زعيم بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، علاقة تحالف قوية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان الكرملين قد دعم لوكاشينكو، بعد الانتخابات التي شهدتها بلاده عام 2020 وشككت المعارضة في نتائجها ونزلت إلى الشوارع احتجاجا عليها.

وفي سياق آخر، أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالات الأنباء الروسية: ”أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر سكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية“.

وعرض التلفزيون العام الروسي مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسرا يربط شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا بروسيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد حث الثلاثاء، روسيا على التراجع عن شفا الحرب، وقال إن التقارير التي تفيد بأن روسيا سحبت بعض قواتها من الحدود الأوكرانية ”لم يتم التحقق منها“.

وأكد بايدن أن ”الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، لكن إذا هاجمت روسيا الأمريكيين في أوكرانيا فسنرد بقوة“، مشيرا إلى أن واشنطن وشركاءها في حلف شمال الأطلسي ”مستعدون لكل ما سيحدث، وأن روسيا ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا“.