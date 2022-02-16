الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لاعتماد "شجاعة المفاوضات"

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، إن على موسكو أن تختار بين الحرب والدبلوماسية، وحث روسيا على إظهار عزمها على وقف التصعيد بشأن أوكرانيا بالأفعال وليس الأقوال، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضاف ميشيل ”في اليومين الماضيين أشارت روسيا إلى أنها قد تكون منفتحة على الدبلوماسية.. نحث روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة وفعلية نحو وقف التصعيد؛ هذا هو شرط الحوار السياسي الصادق والصريح“.

وتابع أن ”الاختيار اليوم هو اختيار بين الحرب والتضحيات المأساوية الناتجة عن تلك الحرب، أو شجاعة الحوار السياسي وشجاعة المفاوضات الدبلوماسية“.

ويوم أمس الثلاثاء، أدان الاتحاد الأوروبي دعوة النواب الروس في مجلس الدوما الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، قائلا إن الأمر سيمثل انتهاكا لاتفاقات مينسك التي وقعتها موسكو، بحسب ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وكتب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ”تويتر“ أن ”الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار الدوما تقديم مناشدة للرئيس بوتين للاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوغانسك التابعين لأوكرانيا والخارجين عن سيطرة الحكومة، بوصفهما كيانين مستقلين“.

وأكد بوريل أن دعم الاتحاد الأوروبي والتزامه من أجل ”استقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا، لا يتزعزع“.

ودعا روسيا إلى ”احترام تعهداتها والالتزام بحسن نية“ في المحادثات مع أوكرانيا وألمانيا وفرنسا، حول عملية السلام في شرق أوكرانيا ضمن صيغة ”النورماندي“.

وفي السياق، أكد السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، الإثنين الماضي، أن روسيا ”لن تغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا“، وفق ما ذكرت صحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية.

وأضاف تشيجوف، الذي يمثل روسيا في بروكسل منذ 2005، أنه ”إذا شن الأوكرانيون هجومًا ضد روسيا لا تتفاجؤوا إذا قمنا بهجوم مضاد، أو إذا باشروا بقتل مواطنين روس بوقاحة في أي مكان، في دونباس أو في مكان آخر“، في إشارة إلى المنطقة الشرقية في أوكرانيا حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات.

وحذر من أن ”استفزازًا أوكرانيًّا قد يدفع الكرملين إلى التصرف“.