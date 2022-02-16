كوريا الشمالية تحتفل بذكرى ميلاد زعيمها الراحل دون عروض عسكرية

ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية احتفلت بذكرى ميلاد والد زعيمها كيم جونغ أون الراحل الثمانين، بحفل موسيقي وألعاب نارية في مدينة مقدسة خضعت لتجديدات، لكن دون إطلاق صواريخ أو عروض عسكرية.

وأضافت الوكالة أن كيم حضر اجتماعا للحكومة والجيش والمسؤولين من حزب العمال الحاكم، عقد أمس الثلاثاء أمام تمثال كيم جونغ إيل، في مدينة سامجيون، للاحتفال بذكرى ميلاد والده، وهي عطلة رسمية يطلق عليها اسم يوم النجم الساطع.

وأطلقت الوكالة على مدينة سامجيون اسم ”أرض الثورة المقدسة“، وهي قريبة من الحدود مع الصين وجبل بايكتو المقدس الذي تقول عائلة كيم إن جذورها تنحدر منه.

لكن يَندر في كوريا الشمالية إقامة مثل هذه الاحتفالات في تلك المنطقة النائية.

وسعى الزعيم الحالي للبلاد إلى تحويل المدينة لمركز اقتصادي كبير بتشييد شقق وفنادق جديدة ومنتجع للتزلج ومرافق تجارية وثقافية وطبية.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم وضع إكليلا من الزهور أمام تمثال والده خلال الاجتماع، لكنها لم تَنشر أيًّا من تصريحاته.

وشملت الاحتفالات ،أيضا، عرضًا للألعاب النارية وعرضًا موسيقيًّا، لكن دون أي عروض عسكرية كما جرت العادة من قبل.

وعرض التلفزيون مقاطع تُظهر حشودا من المواطنين يضعون كمامات ويشاهدون الألعاب النارية، ومجموعة من مسؤولي الحزب يحضرون عرضًا موسيقيًّا.

وكان مركز دراسات أمريكي قال الأسبوع الماضي، إن صور أقمار صناعية أظهرت استعدادات محتملة لعرض عسكري قد يشمل صواريخ جديدة أو معدات عسكرية حديثة.

وقال محللون إن ”بيونغ يانغ قد تستغل عطلات مهمة، منها الذكرى الـ 110 لميلاد جد كيم الراحل ومؤسس البلاد كيم إيل سونغ في الـ15 من نيسان/ أبريل، لإجراء اختبارات أسلحة كبيرة“.

من جانبها، قالت كوريا الجنوبية إن سلسلة من الزلازل الصغيرة والطبيعية وقعت بالقرب من موقع التجارب النووية المغلق في كوريا الشمالية؛ ما يسلط الضوء على عدم الاستقرار الجيولوجي في المنطقة في الوقت الذي تشير فيه بيونغ يانغ إلى أنها قد تستأنف التجارب النووية المتوقفة منذ عام 2017.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية في سول إن ”أربعة زلازل على الأقل وقعت في المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية“.

وكان أحدث زلزال بقوة 2.5 درجة وقع صباح الثلاثاء ومركزه على بعد نحو 36 كيلومترًا من موقع التجارب النووية بانجي-ري.