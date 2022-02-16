مسؤولون: الغرب مستعد للرد على الهجمات الإلكترونية الروسية

قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للرد على أي هجمات إلكترونية روسية وسط تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا، وإن نطاق الإجراءات التي ستتخذ أو العقوبات الانتقامية سيعتمد على حجم عمليات الاختراق.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا بعد ساعات من إعلان أوكرانيا عن تعرض وزارة الدفاع وبنكين للاختراق، للصحفيين إن واشنطن تنسق عن كثب مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وشركاء آخرين لتوسيع دفاعاتهم لمواجهة التهديدات في الفضاء الإلكتروني.

وقال المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، طالبين عدم نشر هوياتهم، إن الهجمات التي يعتقد خبراء أمنيون غربيون أن روسيا شنتها، لم تكن متوقعة.

ولم يرد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وذكر مسؤول أمريكي أن ”الرئيس قال إننا سنرد على الإجراءات الروسية التي لا تصل إلى حد اغزو عسكري“.

وأضاف ”لكن ما سيتم اتخاذه من قرارات يعتمد على حجم الهجمات الإلكترونية“.

وقال دبلوماسي أوروبي إن الهجمات الإلكترونية جزء أساسي من الاستراتيجية الروسية منذ وقت طويل، واستخدمتها موسكو في المواجهات العسكرية السابقة مع جورجيا وأوكرانيا.

وأضاف المسؤول ”إنها جزء من قواعد اللعبة“، مشددا على تصميم الغرب على اتباع إجراءات منسقة لمحاسبة موسكو على الهجمات الإلكترونية.

وذكرت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والكنديين وضعوا حزمة مفصلة من العقوبات لفرضها على موسكو إذا غزت قواتها أوكرانيا، ولكن لا توجد خطة مفصلة مماثلة لطريقة الرد على الهجمات الإلكترونية.

وقال اثنان من المسؤولين إن العديد من الروس المتهمين بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية سابقة تم إدراجهم على قوائم سوداء للعقوبات، ويمكن إضافة المزيد.

وأكّد الكرملين، يوم الثلاثاء، بدء ”عملية سحب مقررة“ لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن روسيا ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: ”قلنا دائما إنه بعد انتهاء التدريبات سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة. ما من جديد هنا. إنها عملية عادية“.

جاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا، بدأت بالعودة إلى ثكناتها.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، روسيا على التراجع عن شفا الحرب، وقال إن التقارير التي تفيد بأن روسيا سحبت بعض قواتها من الحدود الأوكرانية لم يتم التحقق منها.

وأضاف بايدن في تصريحات أذاعها التلفزيون من البيت الأبيض: ”إلى مواطني روسيا: أنتم لستم أعداءنا، ولا أعتقد أنكم تريدون حربًا دموية مدمرة على أوكرانيا“.

وتابع: ”الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، لكن إذا هاجمت روسيا الأمريكيين في أوكرانيا سنرد بقوة“.