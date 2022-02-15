مسؤول إيراني: تم تحويل 21 مليار دولار من أموالنا المجمدة إلى الصين

زعم مسؤول إيراني الثلاثاء، تحويل 21 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في دول أخرى إلى الصين، نافيا منع طهران من الوصول إلى أموالها من النقد الأجنبي في الصين.

وقال مجيد رضا حريري، رئيس الغرفة الإيرانية الصينية المشتركة، إن الرقم 21 مليار دولار من أموال إيران المجمدة في الخارج قد تم تحويلها إلى الصين“.

وأضاف حريري في حديثه لوكالة أنباء ”مهر“، إن ”ما يتم تقديمه على أنه أموال مجمدة لبيع النفط الإيراني في الصين غير صحيح؛ إنها احتياطياتنا من العملات الأجنبية في دول أخرى التي تم تحويلها إلى الصين“.

وقال ”إن دولا مثل كوريا الجنوبية واليابان ليست مستعدة حتى لبيع سلع لإيران مقابل النفط، وفي الوقت الحالي، هناك أكثر من 7 مليارات دولار من إيران متبقية في البنوك الكورية بسبب العقوبات الأمريكية ولا يمكن تحويلها إلى إيران“.

وأشار حريري إن ”نموذج آخر هو دولة مثل الهند التي تقول إنه في مقابل شراء النفط من إيران، نقدم لك البضائع لكن ليست لديهم السلع المناسبة لنا، فإلى متى يمكننا شراء الشاي والأرز؟“

واستشهد حريري بالصين كدولة لديها سجل نظيف لإيران، قائلا: ”كلما زاد عدد النفط الذي نبيعه، زاد عدد البضائع التي يمكننا استيرادها“.

ومبادلة النفط بالسلع هي إحدى الوسائل التي استخدمت أثناء العقوبات على إيران؛ مع محدودية صادرات النفط ومشاكل تحويل الأموال، ووضعت إيران تبادل السلع على النفط على جدول أعمالها.

لكن إحدى المشكلات الكبيرة لهذا النوع من التبادل هي استيراد السلع التي في بعض الحالات تحرم البائع من سلطة الاختيار ويتعين عليه استلام البضائع التي عرضها المشتري.

وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال منذ فترة: ”مع الحلول المقترحة واستخدام قدرة الأجهزة، فإن بيع النفط ومكثفات الغاز ومبادلة النفط بالسلع مطروحان على جدول الأعمال“.

وأعلن نائب رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية مؤخرًا أنه ”تم تفعيل مبادلة النفط الإيراني مقابل الشاي السريلانكي“.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الصينية المشتركة إلى ”البيع الرخيص“ الأخير للنفط الإيراني إلى الصين، الذي نوقش في وسائل الإعلام.

وقال مجيد رضا حريري: ”لا توجد أي خصومات بنسبة 70 في المئة أو حتى مبيعات أرخص من النفط الإيراني للصين بأي حال من الأحوال“.

وأضاف حريري: ”المشتري يقول إنني سأشتري النفط منك بالسعر العالمي تحت العقوبات، لذلك عليك أن تبيعنا 90 دولارًا للبرميل مقابل 86 دولارًا للبرميل؛ هذا صحيح، لكن هذه ليست خصومات“، مشيراً إلى أن عقد الصين طويل الأجل لشراء النفط الإيراني.

وعززت الصين مؤخرًا واردات النفط من إيران وفنزويلا في عام 2021، حسبما أفادت بلومبرغ نقلاً عن بيانات من شركة تتبع الناقلات كبلر.

وأفادت الأنباء أن المصافي الصينية قبلت شراء النفط ”الرخيص“ مقابل المخاطرة بفرض غرامات على انتهاك العقوبات، مشيرة إلى أن ”الصين اشترت حوالي 324 مليون برميل من النفط من إيران وفنزويلا في عام 2021 ، بزيادة قدرها حوالي 53 في المئة عن العام السابق (2020)“.

ويعتبر المسؤولون الإيرانيون أرقام مبيعات وتصدير النفط في البلاد سرية بسبب العقوبات الأمريكية ولا يفصحون عنها.