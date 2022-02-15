أردوغان: حقبة جديدة في علاقاتنا مع الإمارات بدأت مع زيارة محمد بن زايد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حقبة جديدة بدأت في العلاقات التركية ــ الإماراتية مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الماضي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكر أردوغان خلال لقائه اليوم الثلاثاء في أبوظبي ممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية، أن ”لدى البلدين إرادة مشتركة قوية لتطوير العلاقات خاصة التجارية وزيادة الاستثمارات“.

وأضاف خلال اللقاء الذي حضره الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن ”دولة الإمارات هي الشريك التجاري الرئيس لتركيا في منطقة الخليج العربي، وهدفنا هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى في كل المجالات، خاصة أن هذه العلاقات لها تاريخ عميق الجذور وتستند إلى بنية تحتية قوية“.

وتطرق الرئيس التركي، بحسب ”وام“، إلى ”اشتراك بلاده والإمارات في الاهتمام بالتكنولوجيا، ما يوفر فرصة للتعاون والتكامل بينهما في هذا المجال“.

وأشار إلى أن ”تركيا لديها 85 مليون نسمة، وإنتاج صناعي متصاعد، وبنية تحتية قوية، إضافة إلى موقع جغرافي مهم، وأن جائحة كورونا أظهرت قوة الاقتصاد التركي خلال العشرين عاماً الماضية“.

وأكد أن ”تركيا تقدم امتيازات للمستثمرين الأجانب، ما جعل اهتمام المستثمرين الدوليين بها آخذ في الازدياد“، مشيراً إلى امتلاك بلاده تشريعات جاذبة لدعم الأعمال والاستثمارات.

وأضاف أن ”إرادة قيادتي البلدين مهمة لتصل العلاقات بين تركيا والإمارات إلى المستوى المطلوب من خلال إرسائهم الأرضية التي يرتفع فيها التعاون في كل المجالات من التجارة إلى الدفاع ومن السياحة إلى الطاقة والنقل في الوقت نفسه“.

وأبدى الرئيس التركي استعداد المؤسسات المعنية في تركيا لتزويد المستثمرين الإماراتيين بكل المعلومات التي يريدونها حول الاستثمار في تركيا.

من ناحيته، أكد الشيخ حامد بن زايد خلال اللقاء الذي حضره ممثلو أكثر من 25 شركة إماراتي، أن ”العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا تشهد تطورا ونموا مستمرا في قطاعات التجارة والاستثمار وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وهي قادرة على المضي قدما نحو آفاق أرحب وشراكات أوسع“.

وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين حققت قفزة قياسية خلال عام 2021 مسجلةً 13.7 مليار دولار بنمو نسبته 54% مقارنة مع 2020، وبزيادة نسبتها 86% مقارنة مع 2019.

وبشأن الاستثمارات المتبادلة، قال الشيخ حامد بن زايد إن دولة الإمارات تعد ضمن أهم 15 دولة مستثمرة في تركيا، برصيد استثمارات بلغ 5 مليارات دولار في نهاية 2020، حيث تستثمر الصناديق السيادية والشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية في الأسواق التركية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في دولة الإمارات 310 ملايين دولار في نهاية 2019.