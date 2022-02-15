سجن 5 صحفيين أتراك بسبب تغطيتهم للأحداث في ليبيا

بدأ خمسة صحفيين أتراك تنفيذ فترة عقوبتهم في السجن، اليوم الثلاثاء، بعد أن رفضت محكمة استئنافهم على إدانة تتعلق بتغطيتهم لمقتل ضباط للمخابرات التركية في ليبيا خلال 2020، حسبما أفاد محام في القضية.

وأُدين الصحفيون الخمسة في سبتمبر/أيلول 2020 بالكشف عن معلومات ووثائق تتعلق بأنشطة استخباراتية، واحتُجزوا بصور مختلفة لفترات تصل إلى ستة أشهر خلال فترة محاكمتهم.

وتتعلق الاتهامات بموضوعات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، في فبراير/شباط 2020، أن ”تركيا فقدت عدة شهداء في ليبيا“.

وقدمت تركيا الدعم والتدريب العسكري لحكومة الوفاق الليبية المُعترف بها دوليا، ودعمتها في صد هجوم استمر لأشهر من جانب قوات شرق ليبيا، بقيادة المشير خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس.

وحُكم في سبتمبر/أيلول 2020 على صحفيَّين اثنين بالسجن لثلاثة أعوام وتسعة أشهر، في حين حُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر.

ونفى الصحفيون الاتهامات الموجهة إليهم، قائلين إنهم كانوا يقومون بعملهم كصحفيين. ورفضت محكمة للاستئناف طلبهم في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقا للائحة الاتهام، كان مراد أجيريل الصحفي في صحيفة ”يني تشاغ“ أول من كشف عن هويات ضباط المخابرات، حيث نشر أسماءهم وصورهم على موقع التواصل الاجتماعي“تويتر“، مشيرا إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكتب أجيريل في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، قبل تسليم نفسه: ”سأدخل السجن مجددا لأنني تمنيت الشهادة لأبناء الوطن الذين سقطوا شهداء.. لا تصمتوا.. لا تخافوا“.

وقال جلال أولجن، وهو محام في القضية، إن الصحفيين سُجنوا بسبب قيامهم بعملهم، واصفا الأحكام بأنها ”ترهيب موجه نحو المجتمع برمته“، وتعتبر تركيا واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم.

وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام ما تتعرض له حرية الصحافة في تركيا، خصوصا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016، والتي أعقبها توقيف عشرات الصحافيين، وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي تصنّف ”معادية“.

وحلت تركيا في المركز 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2021 الذي تعده منظمة ”مراسلون بلا حدود“.