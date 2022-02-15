تقارير: روسيا تعتزم إجراء تدريبات بحرية في البحر المتوسط

ذكرت وكالتا الإعلام الروسية وتاس للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم إجراء تدريبات بحرية في البحر المتوسط، وأنها نقلت قاذفات وطائرات مجهزة بصواريخ أسرع من الصوت إلى قاعدتها الجوية في سوريا.

وقالت الوكالتان نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات ستشمل عدة أساطيل روسية، وتُجرى في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقا لرويترز.

كما أعلنت روسيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء خططا لإجراء تدريبات مماثلة في بحر بارنتس.

وفي الـ20 من يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت وكالتا الإعلام الروسية وإنترفاكس أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات العسكرية في شهري يناير وفبراير، بالبحر المتوسط وبحر أوخوتسك، وشمال شرق المحيط الأطلسي وفي المحيط الهادي.

ونقلت وكالة ”تاس“ عن وزارة الدفاع الروسية قولها ”إن غواصة روسية اختبرت إطلاق صاروخ كروز من طراز كاليبر على هدف أرضي من بحر اليابان“.

وتخضع تحركات الجيش الروسي لتدقيق شديد مع حشد قواته قرب الحدود الأوكرانية الذي واكبه نبرة تهديد أثارت قلق الغرب. وتنفي روسيا أي نية لشن هجوم على أوكرانيا.

واليوم الثلاثاء، أكد الكرملين بدء ”عملية سحب مقررة“ لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن روسيا ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا، وفق فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين ”قلنا دائما إنه بعد انتهاء التدريبات سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة. ما من جديد هنا. إنها عملية عادية“.

جاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا، بدأت بالعودة إلى ثكناتها.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن ”وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية وسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم“.

وتأتي هذه التصريحات الروسية في وقت يحذر فيه الغرب من أن الغزو الروسي لأوكرانيا ”بات وشيكا“.

وفي السياق، نقلت شبكة ”سي بي أس نيوز“ الأمريكية على لسان مسؤول أمريكي، أمس الإثنين، تأكيده أن روسيا نقلت بعض المدفعية البعيدة المدى وراجمات الصواريخ إلى مواقع إطلاق النار؛ ما يهدد أوكرانيا بهجوم بات وشيكا بالفعل.

وقال المسؤول، إن ”بعض الوحدات الروسية غادرت مناطق تجمعها وبدأت في التحرك إلى مواقع الهجوم“.