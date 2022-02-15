بدء المحادثات بين بوتين والمستشار الألماني حول الأمن الأوروبي وأوكرانيا

بدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو، الثلاثاء، في إطار جهود دبلوماسية مستمرة منذ أسابيع بهدف خفض التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين لدى بدء المحادثات، ”للأسف، سنخصص جزءا كبيرا من وقتنا اليوم لمسائل متعلقة بالوضع في أوروبا والأمن وللمحادثات الجارية حول هذه المسألة لا سيما بما يتصل بأوكرانيا“، بحسب ما نقل التلفزيون الروسي العام، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

من جهته، قال شولتس: ”بالطبع، من الواضح أنه علينا الآن بحث الوضع الصعب المتعلق بالأمن في أوروبا“، معبرا عن ”سروره“ للتمكن من إجراء هذه المحادثات.

وأضاف: ”الأهم هو أن نتمكن من العمل على علاقاتنا عبر محادثات جيدة بين الأطراف“.

وجلس بوتين وشولتس إلى طاولة بطول ستة أمتار بحسب الإجراءات الصحية لمكافحة كوفيد التي يفرضها الكرملين على الضيوف الأجانب الذين يرفضون الخضوع للبروتوكول الصحي الروسي.

ويهدف هذا اللقاء إلى نزع فتيل أزمة غربية-روسية نجمت عن نشر أكثر من مئة ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، والتي أثارت مخاوف الغرب من حصول غزو. وبدأت موسكو، الثلاثاء، بسحب بعض الوحدات.

وقال مصدر حكومي ألماني، الأحد الماضي، إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع هذا الأسبوع، من أن روسيا ستواجه ”عواقب وخيمة“ إذا هاجمت أوكرانيا، لكن برلين لا تتوقع نتائج ملموسة من هذه المناقشات، وفقا لرويترز.

ومن المقرر، أن يلتقي المستشار الألماني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.

ويأمل في أن يناقش مع زيلينسكي وبوتين السبل الممكنة لإحراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك للسلام، التي تهدف إلى إنهاء صراع الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

ونفت روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وتدعم انفصاليين موالين لها في النزاع في شرق أوكرانيا، الدائر منذ ثماني سنوات، أي نية لشن هجوم.

وتقول على العكس إنها مهددة من جراء توسع حلف الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب ”بضمانات أمنية“ لا سيما ضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى حلف الأطلسي، وبأن تقوم هذه المنظومة بإبعاد بناها التحتية العسكرية عن الحدود الروسية.

وهي مطالب رفضها الغربيون.