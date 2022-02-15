"ناشيونال إنترست": الغرب وقع في "لعبة بوتين" بأوكرانيا

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي لعبة غير معروفة في أوكرانيا، قد لا تكون ضربة عسكرية“، مؤكدة أن ”الغرب بدأ يقع فيها“.

وأشارت المجلة إلى تقارير نُشرت يوم الاثنين، إلى أن شركات الطيران قد توقف الرحلات الجوية الدولية إلى أوكرانيا في وقت مبكر، لأن شركات التأمين لن توسع التغطية في ظل الظروف الحالية، وستكون النتيجة منطقة حظر طيران بحكم الأمر الواقع فوق البلاد بأكملها.

ولفتت إلى أن الاقتصاد الأوكراني تضرر بالفعل خلال الأزمة الحالية، إذ بدأ المستثمرون الأجانب يتجهون للتلال، فيما يفر مواطنوهم إلى المطار، بناءً على نصيحة المسؤولين الأمريكيين ودول غربية أخرى الذين طلبوا من الجميع المغادرة.

وأشارت إلى أنه يتم الآن تداول العملة الأوكرانية عند أدنى مستوياتها القياسية.

ورأت المجلة أن القلق يتصاعد في أوكرانيا بشأن الخسائر المحتملة في الأرواح من هجوم عسكري روسي واسع النطاق.

فيما يواصل المسؤولون الأمريكيون حديثهم بصراحة عن معلومات استخباراتية التي لم يتم مشاركتها علنًا إلى حد ما، وهي معلومات عن هجمات كاذبة محتملة وفظائع مدبرة وآلاف الوفيات المحتملة.

واستطردت المجلة ”لكن موسكو تستمع وتراقب أيضًا، وحتى لو كان المسؤولون الغربيون يودون الكشف بما يكفي لحماية المصادر والأساليب، فإن الكرملين يعلم أن بعض ما يعرضونه على الأقل عبر القنوات السرية لديه الآن فرصة جيدة للوصول للصحفيين والجمهور عبر البيت الأبيض أو المؤتمرات الصحفية لوزارة الخارجية“.

وأضافت أن ”الحكومة الأوكرانية التي تعاني ضائقة مالية تحتاج إلى دفع بضع مئات من ملايين الدولارات أو مواجهة فرض منطقة حظر طيران، ولم يضطر مقاتل روسي واحد إلى التحليق في الجو حتى تتغير حسابات التهديد“.

وأوضحت المجلة أن المطالب الروسية المعلنة سياسية، وأن موسكو تحاول تحطيم اقتصاد أوكرانيا ووضع الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحت ضغط كافٍ للتصدع أو لسقوط حكومته.

ونبهت المجلة إلى أن كارثة التأمين على شركات الطيران، التي لم يتوقعها أحد على ما يبدو، اندلعت على مدار ساعات قليلة، وأنه مع توتر الأعصاب ووجود المسؤولين الغربيين الذين يطلقون حكايات مخيفة على وسائل التواصل الاجتماعي فإنه من المؤكد أن تتبع تلك الكارثة مشاكل أخرى قريبا.

وقالت المجلة إن ”هذه هي المسرحية الروسية في الوقت الحالي وهي تحويل القلق الشديد بشأن الغزو، وبوق الاتصالات العالمية إلى سلاح بينما ينصب اهتمام العالم على الصور التي تبدو بلا نهاية للدبابات والشاحنات والصواريخ والمروحيات الروسية التي تتدفق عبر الريف المغطى بالثلوج لتلتقي في أوكرانيا“.

وتابعت أن ”الأزمة الاقتصادية تضعف الروح المعنوية وتعيد ترتيب السياسة، كما تعلمنا بعد أزمة عام 2008.. والآن مع وجود الكثير من الأسلحة التي تستهدف أوكرانيا، وخط أنابيب تم إنشاؤه لنشر التكهنات القاتلة، وأكبر آلة لترويج الشائعات في التاريخ مثبتة على الهاتف في جيب الجميع، تستهدف موسكو أوكرانيا بأكثر من تهديد عسكري“.

واعتبرت المجلة أنه ”حان الوقت للحديث عن الدعاية والذعر والضغط“ مشددة على أنه ”يجب على الحكومات الغربية أن تحسب بعناية التأثيرات من الدرجة الثانية للمعلومات التي تنشرها علنًا بهدف منع الذعر“.

وختمت قائلة ”يجب عليها أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الأوكراني وأخيرًا ، يجب أن يعملوا مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لقمع عواصف المعلومات المضللة التي يتم إطلاقها بسهولة في أي أزمة“.