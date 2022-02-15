النواب الروس يدعون بوتين إلى الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغنسك في أوكرانيا

وجّه النواب الروس، اليوم الثلاثاء، نداء إلى الرئيس فلاديمير بوتين يدعونه فيه إلى الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المؤيدة لروسيا والمدعومة من موسكو التي تشهد مواجهة مع الجيش الأوكراني في شرق هذا البلد منذ ثماني سنوات.

وقال رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين ”النداء الموجه إلى رئيس روسيا حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغنسك الشعبية، سينقل إليه فورا“، موضحا أن الوثيقة أقرت ”خلال جلسة عامة“ لمجلس الدوما.

وأعلنت كييف أنها ستعتبر اعتراف موسكو بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك انسحابا فعليا وقانونيا لروسيا من اتفاقيات مينسك ”بكل ما يترتب على ذلك من عواقب“. جاء ذلك في معرض رد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا على سؤال حول احتمال اعتراف مجلس الدوما (النواب) الروسي بجمهوريتي ”دونيتسك الشعبية“ و“لوغانسك الشعبية“.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ”أود أن أذكّر مرة أخرى بموقف أوكرانيا الثابت – إذا تم اتخاذ قرار بشأن الاعتراف، فسوف تنسحب روسيا بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون من (اتفاقيات) مينسك، بكل ما يترتب على ذلك من تبعات. لقد أبلغنا شركاءنا بهذا الموقف“.