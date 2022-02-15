البحرية الأمريكية تدرس إشراك زوارق إسرائيلية في عملياتها بالشرق الأوسط

كشف مسؤول أمريكي أن البحرية الأمريكية تدرس إشراك زوارق إسرائيلية مسيرة في عملياتها بالشرق الأوسط.

وتوصف هذه الخطوة بأنها ”قد تعمق دور إسرائيل المتنامي في الترتيبات العسكرية بالمنطقة“.

وتستضيف البحرين، التي يوجد بها مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، والعديد من فرق المهام البحرية الدولية، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في زيارة هي الأولى من نوعها.

ونقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن مسؤولين، أنه من المقرر أن تصبح إسرائيل الدولة رقم 29 التي تنشر ملحقا عسكريا في مقر الأسطول في المنامة.

وأضاف المسؤولون أن ”الملحق العسكري الذي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد من المحتمل أن يكون برتبة كابتن أو كوماندر“.

وقال مسؤول أمريكي: ”الهدف هو إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة“ على الصعيد الثنائي بين إسرائيل والأسطول، في إشارة إلى إلحاق المبعوث الإسرائيلي بالبحرين.

ولم تؤكد إسرائيل رسميا التعيين، في وقت قال فيه مكتب بينيت ”إن نائب قائد الأسطول الأميرال براد كوبر، التقى مع بينيت اليوم الثلاثاء، وإن بينيت أبلغه بأنه يتوقع أن يزداد التعاون قوة بين دول المنطقة والحليف القوي الولايات المتحدة“.

وقال المسؤول ”الإسرائيليون منوطون بالتأكيد بتوفير هذه التكنولوجيا“، مضيفا أن ضابطا بالأسطول زار حيفا في الأسابيع الماضية لدراسة الأمر.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شاركت قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والقيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية ومقرها البحرين، في تدريبات أمنية في البحر الأحمر.

ووصف بينيت زيارته التي تستمر يومين للمنامة، بأنها ”فرصة لتشكيل موقف مشترك ضد إيران وحلفائها مثل الحوثيين في اليمن“.

وتتهم البحرين الحكومة الإيرانية بخلقها الاضطرابات في البحرين وهو ما تنفيه طهران.

في حين أنه من المقرر بحسب الوكالة أن يلتقي بينيت ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ومسؤولين آخرين لمناقشة العلاقات الثنائية، اليوم الثلاثاء.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بينيت، سيبحث وولي العهد أهمية السلام، والتطوير والازدهار في المنطقة، وبشكل خاص دفع القضايا السياسية والاقتصادية قدما، مع التركيز على مجالي التكنولوجيا والابتكار.

كما سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بوزراء المالية، والخارجية، والصناعة، والمواصلات البحرينيين، وبممثلين عن الجالية اليهودية في المملكة.