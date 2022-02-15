أوكرانيا: تمكنا ودول الغرب من "منع تصعيد" روسي للأزمة

أعلنت أوكرانيا يوم الثلاثاء أن جهودها الدبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين تمكنت من تفادي تصعيد روسي للأزمة.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا للصحفيين ”تمكنا نحن وحلفاؤنا من الحؤول دون قيام روسيا بمزيد من التصعيد، نحن في منتصف شباط/ فبراير ونرى أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا، بدأت بالعودة إلى ثكناتها، وذلك في وقت تخشى فيه الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن ”وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية وسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم“.

ويأتي هذا الإعلان الروسي في وقت يحذر فيه الغرب من أن الغزو الروسي لأوكرانيا ”بات وشيكا“.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في حديث لشبكة ”سكاي نيوز“، إنه ”لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تغزو روسيا أوكرانيا وقد يكون ذلك وشيكا“.

وأكدت أن الحكومة البريطانية ”في حالة تأهب لأي عمليات سرية خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، إن بلاده ستواصل السعي لتحقيق هدفها بالانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي على الرغم من الغضب الروسي وتشكك بعض الدول الغربية.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في كييف: ”اليوم يلمح العديد من الصحفيين والعديد من الزعماء لأوكرانيا أنه من الممكن عدم المجازفة وعدم إثارة قضية العضوية المستقبلية في التحالف باستمرار؛ لأن هذه المخاطر مرتبطة برد فعل الاتحاد الروسي“.

ومضى يقول ”أعتقد بأن علينا السير على الطريق الذي اخترناه حتى آخره“، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

ورأى الرئيس الأوكراني، أن قرار دول غربية من بينها الولايات المتحدة وكندا، نقل سفاراتها من كييف إلى غرب أوكرانيا ”خطأ فادح“.

وقال الرئيس الأوكراني إن ”نقل بعض السفارات إلى غرب أوكرانيا خطأ فادح، لكنّ القرار عائد إليهم.. أوكرانيا موحّدة وإن حصل شيء فسيكون في كل مكان“.

من جهته قال شولتس ”لا ينبغي لأحد أن يشكّك في عزم واستعداد“ برلين لمعاقبة روسيا إذا هاجمت جارتها.

وأضاف ”عندها سنتحرك وسنتخذ إجراءات واسعة النطاق سيكون لها تأثير كبير على فرص التنمية الاقتصادية لروسيا“.