بدء محاكمة المعارض الروسي نافالني بتهم جديدة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

بدأت اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة المعارض الروسي أليكسي نافالني، بتهم جديدة، من داخل سجنه الواقع قرب موسكو، في قضية يمكن أن تضيف أكثر من عشر سنوات سجن إلى عقوبته.

وظهر نافالني في اتصال فيديو بلباس السجن خلال الجلسة، وفق وكالة ”فرانس برس“.

ويواجه المعارض المسجون منذ عام بعد نجاته من محاولة تسميم يتهم الكرملين بالوقوف وراءها، تهم احتيال جديدة.

ويمضي نافالني حاليا عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام، غير أن الاتهامات الجديدة يمكن أن تبقيه خلف القضبان لفترة أطول بكثير.

وتقام الجلسة التي تعقدها محكمة منطقة ليفورتوفسكي التابعة لموسكو، داخل مجمع سجون يخضع لتدابير أمنية صارمة في بوكروف على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق موسكو.

وظهرت في اتصال الفيديو زوجة نافالني، يوليا نافالنايا، داخل قاعة المحكمة بعد يوم على طلبها السماح لها بحضور المرافعات.

وانتشر مقطع فيديو يظهر الزوجين وهما يتعانقان بحرارة.

Алексей и Юлия Навальные обнимаются в зале колонии, где проходит суд. Видео: Светлана Виданова / «Новая газета» pic.twitter.com/AdW9pHID8M — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 15, 2022

وانتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة بوصفها ”محاكمة صورية يحضرها حراس سجن أكثر من وسائل الإعلام“.

وتعود القضية الجديدة المرفوعة ضد نافالني إلى كانون الأول/ ديسمبر 2020، عندما كان المعارض البالغ 45 عاما يتعافى في ألمانيا بعد نجاته من محاولة تسميم بغاز أعصاب.

ويتهم المحققون نافالني بسرقة أكثر من 4.7 ملايين دولار من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية.

وتحمل الاتهامات عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

ويأتي بدء الجلسات فيما تتكثف المحادثات بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، وعلى وقع وصول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو الثلاثاء لمحادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي أواخر الشهر الماضي، أدرجت روسيا نافالني على قائمتها لـ“الإرهابيين والمتطرفين“، وفق ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

وقالت الوكالة إن ”لائحة دائرة الرقابة المالية الفدرالية في الاتحاد الروسي، أظهرت إدراج نافالني على القائمة، إلى جانب ليوبوف سوبول، وهي واحدة من دائرته المقربة وتعيش في المنفى بسبب ملاحقات قانونية بحقها“.

وبحسب صندوق مكافحة الفساد، أضيف تسعة أشخاص آخرين على الأقل مرتبطين بحركة المعارض، إلى القائمة.

وكان نافالني أوقف في الـ17 من كانون الثاني/ يناير 2021، في مطار موسكو لدى عودته من ألمانيا حيث عولج من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في آب/ أغسطس، ويحمل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

ولم تفتح روسيا أي تحقيق في محاولة الاغتيال هذه، مؤكدة عدم وجود أي مؤشر بهذا الاتجاه ومتهمة برلين بعدم مشاركة التحاليل الطبية التي خضع لها المعارض.

وحكم على نافالني المعارض لفساد النخب الروسية بالسجن سنتين ونصف السنة في قضايا ”احتيال“ يعتبرها سياسية.

وأثار هذا الحكم عاصفة من الإدانات الدولية، وأدى إلى فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا.