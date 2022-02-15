"يديعوت أحرونوت": إسرائيل رفضت طلبا بنقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الثلاثاء، أن تل أبيب رفضت طلبا من كييف بنقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا، خشية توتر العلاقات مع موسكو.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة في تقرير لها ”وجدت إسرائيل نفسها العام الماضي في وضع معقد في ظل رغبة أوكرانيا، امتلاك منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، والتي كانت تود اقتناء جزء منها من إسرائيل لاستخدامه في مواجهة أي هجمات صاروخية“.

وأشار التقرير إلى أن ”هذه المنظومة اكتسبت شعبية كبيرة بعد عملية حارس الأسوار على غزة، في أيار/ مايو الماضي، حتى في أوكرانيا نفسها“.

وأضاف أن كييف ”نقلت الصيف الماضي طلبا إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحكومة نفتالي بينيت، بنقل منظومة القبة الحديدية إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى منظومة باتريوت، وذلك لمواجهة أي تصعيد محتمل“.

ونوهت الصحيفة إلى أن ”مشروع منظومة القبة الحديدية، مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، بحيث لا تسمح الاتفاقية الموقعة بينهما ببيع النظام إلى دولة ثالثة دون موافقة متبادلة“.

وأضافت أن ”إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بعدم نقل منظومة القبة الحديدية إلى أوكرانيا، لتجنب مخاطرة دخول المواجهة مع روسيا“، مشيرة إلى أن تل أبيب ”أوضحت ذلك للإدارة الأمريكية“.

واعتبرت الصحيفة أن ”استخدام المعدات العسكرية الإسرائيلية يمكن أن يضع تل أبيب في حالة أزمة شديدة مع روسيا، خاصة في هذه الأيام، قبل الغزو الروسي المتوقع، بحسب التقديرات الغربية“.

وأكدت أن إسرائيل ”تتجنب فعل أي شيء في هذه الأزمة، وذلك حتى لا تجد نفسها في وسط الأحداث بين الغرب وأوكرانيا من جهة، وروسيا من ناحية أخرى“.

ولفتت إلى أن ”إسرائيل وخلال الصيف الماضي، وضعت سلسلة خطوات لمنع الاصطدام مع أمريكا وأوكرانيا، إذ نجحت آنذاك في تحييد الموضوع جانبا، لكن كييف شعرت بخيبة أمل من الموقف الإسرائيلي“.

وتابعت أن ”الولايات المتحدة تتفهم تصرف إسرائيل الحساس والمسؤول فيما يتعلق بمنظومة القبة الحديدية“.

والأحد الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن ”أوكرانيا طلبت من إسرائيل، مساعدتها عسكريّا ضد أي تحرك روسي محتمل ضدها“.

وتابع لابيد، في إحاطة للصحفيين ”طلبت أوكرانيا مساعدة عسكرية من إسرائيل، وسيتم فحص طلبها“، وفق ما نقلته قناة ”كان“ العبرية.

وتطرق إلى موقف إسرائيل من الأزمة قائلا ”موقف إسرائيل لا يختلف عن موقف ألمانيا وهولندا وكوريا، والأوكرانيون لديهم مصلحة واضحة في عدم حدوث تصعيد خلال الأيام المقبلة“، مشددا على وجوب القيام بكل شيء لمنع نشوب صراع روسي أوكراني.