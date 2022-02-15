بريطانيا تعتزم إرسال "عدد صغير" من جنودها الى ليتوانيا

أعلنت بريطانيا الإثنين اعتزامها إرسال عدد صغير من جنودها إلى ليتوانيا لتقديم الدعم الى هذه الدولة التي تعاني من ”ضغوط على طول حدودها مع بيلاروس“، ووسط مخاوف متزايدة من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية إن قرار نشر قوات في الجمهورية السوفياتية السابقة تم ”بروح التضامن“، مضيفا أن مهمة الجنود دعم جهود الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع هناك.

وأضاف البيان أنه على الرغم من عضوية ليتوانيا في حلف شمال الأطلسي، إلا أن إرسال الجنود لن يتم من خلال الحلف بل في إطار اتفاق ثنائي بين الدولتين.

وأشار وزير الدفاع البريطاني بن والاس في البيان الى ”أن المملكة المتحدة وليتوانيا تتشاركان المخاوف بشأن الحشد العسكري الروسي عند الحدود الأوكرانية وأزمة المهاجرين عند حدود ليتوانيا مع بيلاروس“.

وقال ”لقد أعطيت توجيهات الآن بنشر عدد صغير من الأفراد العسكريين ضمن اتفاق ثنائي مع ليتوانيا لمعالجة الضغوط عند حدودها“.

وقامت بريطانيا بسلسلة من عمليات نشر القوات مؤخرا، حيث أرسلت نحو 350 جنديا إضافيا الخميس الى بولندا على خلفية أزمة اوكرانيا.

وانضم هؤلاء الجنود إلى 150 آخرين تم نشرهم هناك في كانون الأول/ديسمبر الماضي للمساعدة في احتواء أزمة المهاجرين.

كما ضاعفت بريطانيا تقريبا قواتها في استونيا المجاورة لليتوانيا من 900 إلى 1,750 جندي، وحتى وقت قريب كان لديها قوة أقل عددا في أوكرانيا لتدريب الجيش هناك على استخدام صواريخ بريطانية مضادة للدبابات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي إن ألف جندي سيكونون في حالة تأهب للانتشار في المنطقة اذا لزم الأمر.

وحذرت المخابرات الأمريكية من أن روسيا التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي حول حدود أوكرانيا قد تغزو جارتها الغربية في غضون أيام.

واتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين، على ”وجود نافذة مهمة للدبلوماسية، وفرصة لروسيا للتراجع وتجنب كارثة في أوكرانيا“، بحسب مكتب جونسون.

وقال متحدث باسم ”داونينغ ستريت“، في بيان بعد الاتصال: ”لقد اتفقا على أنه لا تزال هناك نافذة مهمة للدبلوماسية، ولروسيا للتراجع عن تهديداتها تجاه أوكرانيا“.

وأضاف: ”أكد الزعيمان على أن أي توغل إضافي في أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد لموسكو، مع إلحاق أضرار كبيرة بكل من روسيا والعالم“، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ويأتي تصريح مكتب جونسون بعد ساعات على إعلان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية.

وأوضح كيربي لمحطة ”سي أن أن“ التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يتمتع بقدرات واسعة، ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ولديه أكثر من مئة ألف جندي“.