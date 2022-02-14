لودريان: كل شيء جاهز لشن روسيا هجوما ضخما على أوكرانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الاثنين، إن كل شيء جاهز لقيام القوات الروسية بغزو سريع لأوكرانيا، مضيفا أن أوروبا مستعدة لفرض عقوبات ضخمة إذا حدث ذلك.

وأضاف لو دريان لقناة (فرانس5): ”إذا كان السؤال هو هل هناك عناصر قائمة لشن القوات الروسية هجوما ضخما في أوكرانيا، فعندئذ نعم هذا صحيح. إنه ممكن وبسرعة“.

وأضاف أن باريس وحلفاءها يتشاركون هذا التقييم، رغم أنه لم يقل شيئا يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ هذا القرار.

وقال مصدران دبلوماسيان أوروبيان إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها، يوم الجمعة الماضي، بأن أحد السيناريوهات هو أن موسكو قد تشن هجوما يوم الأربعاء.

وعندما سُئل عما إذا كانت العقوبات جاهزة في حالة وقوع هجوم روسي، قال لو دريان إن هذه هي الحقيقة وستكون ضخمة حتى لو كان لها تأثير عكسي على أوروبا.

وقال الوزير إن من المهم مواصلة الحوار لتجنب وقوع صراع كارثي من شأنه أن يلحق الضرر بجميع الأطراف.

وفي الإطار ذاته، قال البيت الأبيض إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، وربما هذا الأسبوع، مكررا في الوقت نفسه التأكيد على أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحل الأزمة.

وقالت كارين جان بيير، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، للصحفيين إن الولايات المتحدة ”واضحة“ بشأن الوضع على الأرض، حيث يحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرضا، الاثنين، الجهود الدبلوماسية بخصوص أوكرانيا، وأكدا دعمهما لسيادتها وسط الحشد العسكري الروسي.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن وجونسون ناقشا أيضا، خلال اتصال هاتفي، الجهود المبذولة لتعزيز الموقف الدفاعي على الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، واستعداد أعضائه وشركائه لفرض عواقب وخيمة على روسيا إذا اختارت المزيد من التصعيد العسكري.

واتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين، على ”وجود نافذة مهمة للدبلوماسية، وفرصة لروسيا للتراجع وتجنب كارثة في أوكرانيا“، بحسب مكتب جونسون.

وقال متحدث باسم ”داونينغ ستريت“، في بيان بعد الاتصال: ”لقد اتفقا على أنه لا تزال هناك نافذة مهمة للدبلوماسية، ولروسيا للتراجع عن تهديداتها تجاه أوكرانيا“.

وأضاف: ”أكد الزعيمان على أن أي توغل إضافي في أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد لموسكو، مع إلحاق أضرار كبيرة بكل من روسيا والعالم“، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ويأتي تصريح مكتب جونسون بعد ساعات على إعلان الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية.

وأوضح كيربي لمحطة ”سي أن أن“ التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يتمتع بقدرات واسعة، ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ولديه أكثر من مئة ألف جندي“.